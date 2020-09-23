Вашингтон призывает Минск немедленно освободить политтехнолога Шклярова

Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен заявил, что американские власти призывают официальный Минск освободить политтехнолога Виталия Шклярова.





Вашингтон призывает к «немедленному освобождению Виталия Шклярова, американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Беларуси почти на два месяца».

О'Брайен подчеркнул, что политтехнолог «должен быть возвращен своей семье».

Политический консультант Виталий Шкляров — уроженец Гомеля, живет в США. Он приехал в Гомель к родителям и был задержан 29 июля, а после помещен в СИЗО № 1 МВД на улице Володарского в Минске.

Первоначально о задержании Шклярова сообщил государственный телеканал ОНТ. В сюжете прозвучало, что, по версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни». Проект «Страна для жизни» был организован Сергеем Тихановским (мужем кандидата в президенты Светланы Тихановской), который сейчас находится в столичном СИЗО и обвиняется в ряде преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков.

Позднее мать Виталия Нина Шклярова в комментарии БелаПАН отрицала, что ее сын мог работать со штабом Тихановской. «Он приехал ко мне как обычно, привез внука на лето, ни с какой Тихановской он не работал, это просто глупо!» — заявила мать Виталия Шклярова.