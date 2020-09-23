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Вашингтон призывает Минск немедленно освободить политтехнолога Шклярова

23.09.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен заявил, что американские власти призывают официальный Минск освободить политтехнолога Виталия Шклярова.

Вашингтон призывает Минск немедленно освободить политтехнолога Шклярова

Вашингтон призывает к «немедленному освобождению Виталия Шклярова, американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Беларуси почти на два месяца».

О'Брайен подчеркнул, что политтехнолог «должен быть возвращен своей семье».

Политический консультант Виталий Шкляров — уроженец Гомеля, живет в США. Он приехал в Гомель к родителям и был задержан 29 июля, а после помещен в СИЗО № 1 МВД на улице Володарского в Минске.

Первоначально о задержании Шклярова сообщил государственный телеканал ОНТ. В сюжете прозвучало, что, по версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни». Проект «Страна для жизни» был организован Сергеем Тихановским (мужем кандидата в президенты Светланы Тихановской), который сейчас находится в столичном СИЗО и обвиняется в ряде преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков.

Позднее мать Виталия Нина Шклярова в комментарии БелаПАН отрицала, что ее сын мог работать со штабом Тихановской. «Он приехал ко мне как обычно, привез внука на лето, ни с какой Тихановской он не работал, это просто глупо!» — заявила мать Виталия Шклярова.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен заявил, что американские власти призывают официальный Минск освободить политтехнолога...
 
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