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Во вторник пало семь температурных рекордов начала 80-х

23.09.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Начало астрономической осени в Беларуси ознаменовалось рекордами тепла. 22 сентября обновлены максимумы на семи метеостанциях в Гомельской, Брестской и Минской областях.

Во вторник пало семь температурных рекордов начала 80-х
Фото pixabay.com

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, теплее всего было в Житковичах — 26,7 градуса выше нуля (26,3 в 1983 году), Лельчицах — 26,6 (26,2 также в 1983-м) и Мозыре — 26,5 (25,9 тогда же).

Переписаны рекорды в Пинске — 25,3 (24,8 в 1981 году), на метеостанции «Полесская» (Лунинецкий район) — 25 (24,8 в 1982-м), в Ганцевичах — 24,3 (24,2 в 1983-м) и Нарочи — 23,8 (23,3 в 1982-м). В Волковыске повторен экстремум 38-летней давности (24,3).

Рекорд дня — 27,4 градуса в 2018 году в Брагине — устоял. Два года назад в это время было также аномально тепло. Температурные рекорды обновлялись пять дней подряд, с 18 по 22 сентября. Нынешней осенью уже было три дня с рекордами — 15, 16 и 17 сентября.

До конца недели теплая погода сохранится.

 
 
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Начало астрономической осени в Беларуси ознаменовалось рекордами тепла. 22 сентября обновлены максимумы на семи метеостанциях в Гомельской, Брестской и Минской...
 
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