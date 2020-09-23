Мари Бонапарт. Как родственница Наполеона и принца Филиппа первой начала изучать женский оргазм

Источник материала: Tut.by

Для некоторых она — пионер в изучении женской сексуальности, для других — лишь состоятельная женщина, общавшаяся с влиятельными людьми.

Мари Бонапарт (1882−1962) была внучатой племянницей Наполеона Бонапарта и тетей супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа.

Мари была принцессой, но больше всего в жизни ее интересовали женский оргазм и психоанализ. Она стала студенткой и в какой-то момент даже спасла Зигмунда Фрейда.

Однако прежде всего Бонапарт была свободной женщиной.

Как пишут ее биографы, она была разносторонней личностью, одинаково заметной как в ученых кругах, так и в аристократических. И постоянно пыталась понять, каким образом происходит женский оргазм.

Принцесса

Мари Бонапарт родилась в Париже в богатой и известной семье. Ее родителями были Мари-Феликс Бланк и французский принц Ролан Наполеон Бонапарт, внук Люсьена Бонапарта, брата императора Наполеона Бонапарта.

Ее дед, Франсуа Бланк, был успешным и очень богатым бизнесменом, открывшим казино Монте-Карло в Монако.

Но жизнь Мари Бонапарт была омрачена с первого дня: она едва не погибла при рождении, а ее мать умерла спустя месяц после родов.

В детстве у Мари не было друзей. Поскольку в ее окружении не было детей, она была очень предана своему отцу, который увлекался антропологией и географией. При этом она до смерти боялась его матери — своей бабушки.

С ранних лет проявился ее пытливый ум: Мари интересовалась наукой, литературой, писательским творчеством… а также собственным телом.

Как-то раз одна из ее служанок, Мимау, увидела, что Мари мастурбирует. «Это грех! Это плохо! Если будешь этим заниматься, то умрешь», — сказала она девочке, о чем та написала в своем дневнике спустя много лет, в 1952 году.

«Бонапарт утверждала, что прекратила мастурбировать в возрасте восьми-девяти лет, потому что ее напугали угрозы Мимау о том, что за эротическое удовольствие придется заплатить жизнью», — написала исследователь Нелли Томпсон в своей работе «Теория женской сексуальности Мари Бонапарт: фантазия и биология».

Мари была своенравным ребенком, ей претила идея о подчинении женщин мужчинам. В подростковом возрасте она занялась изучением языков — в основном английского и немецкого, но ее бабушка и отец запретили ей сдавать экзамены, несмотря на ее успехи.

«Они утверждали, что враги Бонапартов, республиканцы, могли саботировать экзамены, чтобы попытаться унизить семью», — сообщает Томпсон, цитируя дневник Мари Бонапарт.

Как пишет Томпсон, Мари тогда воскликнула: «Будь проклято моя имя, мой титул, мое богатство! Особенно будь проклят мой пол! Родись я мальчиком, меня бы ничто не остановило!»

Мари Бонапарт еще не было 20 лет, когда у нее случился роман с женатым мужчиной — одним из помощников отца. Для нее все закончилось скандалом, шантажом и унижением.

Ее отец решил познакомить Мари с человеком, которого он видел в роли будущего зятя — принцем Георгом Греческим и Датским (1869−1957), который был старше нее на 13 лет.

Мари дала согласие, и 12 декабря 1907 года в Афинах состоялась свадьба.

У пары родилось двое детей — принцесса Евгения и принц Пьер, но союз их счастливым не был.

Их брак длился 50 лет, однако Мари быстро поняла, что ее супруг эмоционально привязан к своему дяде, принцу Вальдемару Датскому.

На тот момент она уже решила, что будет заводить любовников, но опасалась, что не сможет получать удовольствие. В конечном счете она нашла отдушину в науке.

Изучение женской сексуальности

Ею двигали жажда познаний и стремление понять механизм женской сексуальности и оргазма.

В 1924 году она опубликовала свою работу «Записки об анатомических причинах фригидности в женщинах» под псевдонимом А.Э. Наржани.

«Она переживала, что не испытывает оргазма во время секса», — рассказывает специалист в области психоэндокринологии Ким Уоллен из американского Университета Эмори.

«Она была не согласна с бытовавшим тогда мнением, что женщина способна испытать оргазм только через стимуляцию клитора», — говорит Уоллен.

Мари полагала, что если женщина не испытывает оргазма во время полового акта, причиной могут быть особенности ее анатомического строения.

У нее появилась теория: чем ближе клитор женщины расположен ко входу во влагалище, тем выше вероятность, что она испытает оргазм во время секса.

Чтобы проверить свое предположение, она в 1920-х годах измерила это расстояние у 243 женщин в Париже.

Согласно ее публикации, «сбор данных не был систематическим, и, как это ни смешно звучит, происходил, когда женщина приходила на осмотр к врачу», рассказала Уоллен, занимающаяся изучением жизни Бонапарт в соавторстве с Элизабет Ллойд из Университета Индианы.

По их словам, Мари разделила полученные данные на три категории, в зависимости от расстояния между входом во влагалище и клитором.

«У Бонапарт была интересная гипотеза. Она первой предположила, что у женщин бывает разное анатомическое строение, поэтому они испытывают разные ощущения во время секса», — рассказала Ллойд.

«Но в своей теории Мари сделала основной упор именно на женской анатомии, не учитывая такие аспекты, как психологическая зрелость, душевный комфорт, была ли женщина невротична или фригидна», — добавила она.

Мари Бонапарт предположила, что если посредством хирургической операции переместить клитор ближе ко входу во влагалище, это позволит женщине испытать оргазм во время секса.

К сожалению, ее выводы были ошибочными. «Результаты операций были катастрофическими. Некоторые женщины полностью утратили чувствительность в этой зоне. Но Мари Бонапарт была так уверена в своих изысканиях, что решила сама лечь под нож хирурга. Операция не дала результата», — рассказала Уоллен.

Однако это ее не остановило, и Бонапарт сделала себе еще две операции.

«Если перерезать множество нервных окончаний вокруг клитора, чувствительность не усилится. Наоборот, будет обратный эффект», — говорит Ллойд.

«Она считала, что женщина может испытать оргазм во время соития, лишь пройдя операцию», — добавила она.

Дружба с Фрейдом

Неудачи не остановили Мари Бонапарт, и она продолжала искать ответ на вопрос, почему она не получает удовольствия от секса.

В 1925 году она отправилась в Вену для консультации с набиравшим тогда популярность психоаналитиком, о котором только и говорили в парижских медицинских кругах, Зигмундом Фрейдом.

«Во Фрейде она нашла того, кто ей был так нужен — нового „отца“, которого можно любить и лелеять», — написала Томпсон в своей работе.

Мари Бонапарт стала его пациенткой, вскоре они подружились, и по мере того, как росло ее увлечение психоанализом, Фрейд стал ее учителем.

«Она одной из первых во Франции начала изучать психоанализ, особенно преуспев в этом после встречи с Фрейдом», — рассказал в интервью Би-би-си Реми Амуру из Университета Лозанны.

«Фрейду нравилось с ней общаться, потому что она не была ни роковой женщиной, ни ученым. К моменту их первой встречи Фрейду было уже почти 70 лет. А она была интересной, образованной и богатой женщиной, которая с ним спорила», — добавил Амуру.

Мари Бонапарт стала значимой фигурой среди психоаналитиков Парижа и даже принимала пациентов, несмотря на свою занятость в роли принцессы.

Так получилось, что она спасла жизнь Фрейда после того, как фашистская Германия оккупировала Австрию.

Используя свои деньги и влияние, Мари удалось договориться, чтобы Фрейд и его семья смогли покинуть Вену и перебраться в Лондон, где он оставался до конца жизни.

«В 82 года я покинул свой дом в Вене после вторжения Германии и переехал в Англию, где, надеюсь, мне удастся провести остаток дней свободным», — сказал он в интервью Би-би-си в 1938 году.

Свободная женщина

Набравшись профессионального опыта, Мари Бонапарт в итоге оспорила свою теорию о женской сексуальности.

«Мари Бонапарт полностью отказалась от своих первоначальных идей, — сказала Уоллен. — В 1950 году вышла ее книга „Женская сексуальность“, в которой она опровергла все свои первоначальные предположения. Она заявила, что анатомия не играет никакой роли, а все дело в психологии. К тому моменту ее опыт работы в психоанализе приближался к 25 годам».

Хотя она пересмотрела свои взгляды, Уоллен считает, что, несмотря на это, самая первая работа Бонапарт была выдающейся, а сама она была прогрессивной женщиной.

Элизабет Ллойд считает Бонапарт удивительной фигурой. «Она входит в число моих героинь, даже несмотря на то, что она была такой трагической личностью», — сказал она.

В вопросе понимания женской сексуальности она намного обогнала свое время, добавила Ллойд, отметив при этом, что Мари была несчастна из-за своего тела.

Реми Амуру несколько лет занимался составлением каталога работ Мари Бонапарт в Париже. По его словам, она была удивительной женщиной, с широкими связями в литературных, политических и аристократических кругах. По сути, она знала всех известных людей первой половины XX века, говорит он.

Мари Бонапарт в итоге пришла к выводу, что ее взгляд на сексуальность был слишком патриархальным.

«В то же время она была свободно мыслящим человеком, многогранной женщиной, не побоявшейся спорить с Фрейдом», — добавил Амуру.