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Как платить карточкой без карточки и телефона. Бесконтактные сервисы наших банков

23.09.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас для бесконтактной оплаты с помощью фитнес-браслетов или умных часов в 12 белорусских банках доступны несколько сервисов. Среди них — Garmin Pay, приложение Mi Fit и Fitbit Pay. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие устройства к ним подключаются и карты каких банков можно привязать.

Garmin Pay


фото: pixabay.com

Это сервис, благодаря которому можно оплачивать покупки через приложение Garmin Connect с помощью часов фирмы Garmin. Приложение доступно в App Store или Google Play. В разделе «Устройства Garmin» нужно привязать часы к телефону, создать кошелек и придумать пароль для оплаты. В приложении также есть рекомендации, как привязать платежную карту (через опцию «Garmin Pay»).

Для оплаты нужно нажать и удерживать кнопку на часах, выбрать иконку с кошельком, нажать на карту и при необходимости ввести заданный пароль. После этого можно подносить часы дисплеем к платежному терминалу. При удачной оплате часы завибрируют и на экране появится значок в виде галочки.

Mi Fit


Платежный сервис для владельцев фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC. Для начала нужно скачать приложение Mi Fit из AppStore или Google Play и активировать в нем учетную запись с регионом/страной «Беларусь». После добавления в приложение браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC, следует перейти во вкладку «Банковская карта» и заполнить данные «пластика». Авторизация подтверждается через SMS-сообщение.

Для оплаты нужно активировать браслет (внизу экрана нажать на сенсорную кнопку), в меню выбрать раздел «Карты» и нажать на появившуюся на дисплее стрелочку.

Номер карты не передается получателю платежа, а проведение оплаты возможно без доступа в интернет.

Fitbit Pay


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Платежный сервис, с помощью которого владельцы смарт-часов или фитнес-трекеров Fitbit могут оплачивать покупки без использования карты/телефона.

Чтобы пользоваться сервисом оплаты, нужно скачать приложение Fitbit для Android или iOS. Затем нажать на иконку в правом углу и выбрать нужное устройство из списка и нажать кнопку «Установить устройство». После этого найти иконку «Бумажник» и выбрать «Начать». Кроме этого, необходимо придумать четырехзначный пароль, который нужно будет вводить 1 раз в сутки, в том числе после каждого снятия устройства с руки и после выключения пульсометра.

Прикрепить карту в Fitbit можно нажав на иконку «Бумажник», затем ввести реквизиты карты, адрес клиента и нажать кнопку «Завершить». Для подтверждения добавления карты нужно выбрать способ с помощью SMS (вам придет код в сообщении).

Чтобы оплатить покупку с помощью устройства Fitbit нужно удерживать кнопку действия и нажать на иконку «Бумажник», потом ввести свой четырехзначный пароль, выбрать карточку для оплаты и поднести устройство к терминалу. Кстати, в Fitbit Pay можно зарегистрировать до 6 платежных карточек, чем он выгодно отличается от двух остальных сервисов.

Какие еще есть варианты


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кроме перечисленных сервисов, к которым можно подключить свой фитнес-браслет или смарт-часы, в трех банках (Белагропромбанк, МТБанк, Приорбанк) предлагают выпустить оригинальное платежное кольцо или браслет.

По сути их функции ничем не отличаются от возможностей Garmin Pay, Mi Fit или Fitbit Pay. С ними точно так же можно произвести бесконтактную оплату, поднеся кольцо или браслет к терминалу.

Какие банки что предлагают

Название банка

Какие доступны сервисы оплаты

Альфа-Банк

Оплата с помощью приложения Mi Fit. Для этого у пользователя должен быть фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC (идентификатор MGW4059RU), купленный в Беларуси или России.

Поддерживает только карты Mastercard.

Также можно добавить карту для Apple Pay на Apple Watch. Это можно сделать через приложение банка или Wallet.

Сервис работает с часами Apple Watch Series 1 и Apple Watch Series 2, а также более поздние модели.

Белагропромбанк

Garmin Pay. Работает только с картами Visa.

Также в банке можно оформить платежное кольцо PayRing. Оно создано на базе карты Visa Gold. Им можно оплачивать любые покупки по всему миру, а также в интернете.

Его стоимость 300 BYN за 5 лет.

Для тех, у кого есть Visa Platinum и Visa Infinite, предоставляется скидка 35% и 50% соответственно.

Беларусбанк

Garmin Pay (карты Visa).

Fitbit Pay (карты Mastercard).

Белгазпромбанк

Garmin Pay. Привязываются только карты Visa. Устройства, которые поддерживают сервис: vivoactive® 3; vivoactive® 3 Music;

Forerunner® 645; Forerunner® 645 Music; Fenix® 5S Plus; Fenix® 5 Plus; Fenix® 5X Plus; MARQ Athlete; MARQ Driver; MARQ Aviator; MARQ Captain; MARQ Expedition.

Также возможна оплата через Mi Fit (карты Mastercard) — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC.

Белинвестбанк

Garmin Pay. Привязываются только карты Visa.

Mi Fit — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC. Для карт Mastercard.

Белорусский народный банк

Mi Fit — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC. Для карт Mastercard.

БПС-Сбербанк

Fitbit Pay. Доступен для карт Visa.

Банк ВТБ

Garmin Pay. Для карт Visa. Сервис работает на устройствах Vivoactive 3 | 3 Music, Forerunner 645 | 645 Music, Fenix 5S Plus, Fenix 5 Plus, Fenix 5X Plus.

Mi Fit — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC. Для карт Mastercard.

Банк Дабрабыт

Mi Fit — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC. Для карт Mastercard.

МТБанк

Garmin Pay. Fitbit Pay. Mi Fit — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC.

Все три сервиса доступны для карт Mastercard.

Также в банке можно заказать платежное кольцо на базе карты VisaPlatinum. Стоимость 400 BYN за 4 года.

Приорбанк

Fitbit Pay (для карт Visa и Mastercard) и Mi Fit — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC. Карты Mastercard.

Кроме этого, банк предлагает платежный браслет на базе неименной карточки Visa Classic PayWave miniTag. До 1 ноября его можно оформить за 20 BYN на 3 года, после — 60 BYN.

Название банка

Какие доступны сервисы оплаты

Альфа-Банк

Оплата с помощью приложения Mi Fit. Для этого у пользователя должен быть фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC (идентификатор MGW4059RU), купленный в Беларуси или России.

Поддерживает только карты Mastercard.

Также можно добавить карту для Apple Pay на Apple Watch. Это можно сделать через приложение банка или Wallet.

Сервис работает с часами Apple Watch Series 1 и Apple Watch Series 2, а также более поздние модели.

Белагропромбанк

Garmin Pay. Работает только с картами Visa.

Также в банке можно оформить платежное кольцо PayRing. Оно создано на базе карты Visa Gold. Им можно оплачивать любые покупки по всему миру, а также в интернете.

Его стоимость 300 BYN за 5 лет.

Для тех, у кого есть Visa Platinum и Visa Infinite, предоставляется скидка 35% и 50% соответственно.

Беларусбанк

Garmin Pay (карты Visa).

Fitbit Pay (карты Mastercard).

Белгазпромбанк

Garmin Pay. Привязываются только карты Visa. Устройства, которые поддерживают сервис: vivoactive® 3; vivoactive® 3 Music;

Forerunner® 645; Forerunner® 645 Music; Fenix® 5S Plus; Fenix® 5 Plus; Fenix® 5X Plus; MARQ Athlete; MARQ Driver; MARQ Aviator; MARQ Captain; MARQ Expedition.

Также возможна оплата через Mi Fit (карты Mastercard) — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC.

Белинвестбанк

Garmin Pay. Привязываются только карты Visa.

Mi Fit — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC. Для карт Mastercard.

Белорусский народный банк

Mi Fit — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC. Для карт Mastercard.

БПС-Сбербанк

Fitbit Pay. Доступен для карт Visa.

Банк ВТБ

Garmin Pay. Для карт Visa. Сервис работает на устройствах Vivoactive 3 | 3 Music, Forerunner 645 | 645 Music, Fenix 5S Plus, Fenix 5 Plus, Fenix 5X Plus.

Mi Fit — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC. Для карт Mastercard.

Банк Дабрабыт

Mi Fit — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC. Для карт Mastercard.

МТБанк

Garmin Pay. Fitbit Pay. Mi Fit — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC.

Все три сервиса доступны для карт Mastercard.

Также в банке можно заказать платежное кольцо на базе карты VisaPlatinum. Стоимость 400 BYN за 4 года.

Приорбанк

Fitbit Pay (для карт Visa и Mastercard) и Mi Fit — фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC. Карты Mastercard.

Кроме этого, банк предлагает платежный браслет на базе неименной карточки Visa Classic PayWave miniTag. До 1 ноября его можно оформить за 20 BYN на 3 года, после — 60 BYN.

 
 
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Сейчас для бесконтактной оплаты с помощью фитнес-браслетов или умных часов в 12 белорусских банках доступны несколько сервисов. Среди них - Garmin Pay, приложение Mi Fit и...
 
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