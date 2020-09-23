Как платить карточкой без карточки и телефона. Бесконтактные сервисы наших банков

Сейчас для бесконтактной оплаты с помощью фитнес-браслетов или умных часов в 12 белорусских банках доступны несколько сервисов. Среди них — Garmin Pay, приложение Mi Fit и Fitbit Pay. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие устройства к ним подключаются и карты каких банков можно привязать.
Garmin Pay
Это сервис, благодаря которому можно оплачивать покупки через приложение Garmin Connect с помощью часов фирмы Garmin. Приложение доступно в App Store или Google Play. В разделе «Устройства Garmin» нужно привязать часы к телефону, создать кошелек и придумать пароль для оплаты. В приложении также есть рекомендации, как привязать платежную карту (через опцию «Garmin Pay»).
Для оплаты нужно нажать и удерживать кнопку на часах, выбрать иконку с кошельком, нажать на карту и при необходимости ввести заданный пароль. После этого можно подносить часы дисплеем к платежному терминалу. При удачной оплате часы завибрируют и на экране появится значок в виде галочки.
Mi Fit
Платежный сервис для владельцев фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC. Для начала нужно скачать приложение Mi Fit из AppStore или Google Play и активировать в нем учетную запись с регионом/страной «Беларусь». После добавления в приложение браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC, следует перейти во вкладку «Банковская карта» и заполнить данные «пластика». Авторизация подтверждается через SMS-сообщение.
Для оплаты нужно активировать браслет (внизу экрана нажать на сенсорную кнопку), в меню выбрать раздел «Карты» и нажать на появившуюся на дисплее стрелочку.
Номер карты не передается получателю платежа, а проведение оплаты возможно без доступа в интернет.
Fitbit Pay
Платежный сервис, с помощью которого владельцы смарт-часов или фитнес-трекеров Fitbit могут оплачивать покупки без использования карты/телефона.
Чтобы пользоваться сервисом оплаты, нужно скачать приложение Fitbit для Android или iOS. Затем нажать на иконку в правом углу и выбрать нужное устройство из списка и нажать кнопку «Установить устройство». После этого найти иконку «Бумажник» и выбрать «Начать». Кроме этого, необходимо придумать четырехзначный пароль, который нужно будет вводить 1 раз в сутки, в том числе после каждого снятия устройства с руки и после выключения пульсометра.
Прикрепить карту в Fitbit можно нажав на иконку «Бумажник», затем ввести реквизиты карты, адрес клиента и нажать кнопку «Завершить». Для подтверждения добавления карты нужно выбрать способ с помощью SMS (вам придет код в сообщении).
Чтобы оплатить покупку с помощью устройства Fitbit нужно удерживать кнопку действия и нажать на иконку «Бумажник», потом ввести свой четырехзначный пароль, выбрать карточку для оплаты и поднести устройство к терминалу. Кстати, в Fitbit Pay можно зарегистрировать до 6 платежных карточек, чем он выгодно отличается от двух остальных сервисов.
Какие еще есть варианты
Кроме перечисленных сервисов, к которым можно подключить свой фитнес-браслет или смарт-часы, в трех банках (Белагропромбанк, МТБанк, Приорбанк) предлагают выпустить оригинальное платежное кольцо или браслет.
По сути их функции ничем не отличаются от возможностей Garmin Pay, Mi Fit или Fitbit Pay. С ними точно так же можно произвести бесконтактную оплату, поднеся кольцо или браслет к терминалу.
Какие банки что предлагают
Название банка
Какие доступны сервисы оплаты
Альфа-Банк
Оплата с помощью приложения Mi Fit. Для этого у пользователя должен быть фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC (идентификатор MGW4059RU), купленный в Беларуси или России.
Поддерживает только карты Mastercard.
Также можно добавить карту для Apple Pay на Apple Watch. Это можно сделать через приложение банка или Wallet.
Сервис работает с часами Apple Watch Series 1 и Apple Watch Series 2, а также более поздние модели.
Белагропромбанк
Garmin Pay. Работает только с картами Visa.
Также в банке можно оформить платежное кольцо PayRing. Оно создано на базе карты Visa Gold. Им можно оплачивать любые покупки по всему миру, а также в интернете.
Его стоимость 300 BYN за 5 лет.
Для тех, у кого есть Visa Platinum и Visa Infinite, предоставляется скидка 35% и 50% соответственно.
Беларусбанк
Garmin Pay (карты Visa).
Fitbit Pay (карты Mastercard).
Белгазпромбанк
Garmin Pay. Привязываются только карты Visa. Устройства, которые поддерживают сервис: vivoactive® 3; vivoactive® 3 Music;