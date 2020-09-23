На площади Богушевича заканчивается ремонт. Скоро здесь заработают «умные» светофоры

Источник материала: Tut.by

Ремонт на одном из самых крупных столичных перекрестков близится к завершению. На реконструированной площади Богушевича коммунальники начали наносить разметку и вешать дорожные знаки. Как рассказали AUTO.TUT.BY в ГАИ Минска, работы должны завершиться в течение двух-трех недель.





Площадь Богушевича — один из крупнейших столичных перекрестков. Например, по прямому направлению с проспекта Дзержинского на улицу Немигу нагрузка в пиковое время — 1,5 тысячи автомобилей в час.

Недавно на круговом перекрестке на площади коммунальники приступили к завершающей стадии ремонтных работ: на проезжей части начали наносить разметку, а в ближайшее время установят дорожные знаки.

— На круге есть экспериментальная разметка: выделенные красным цветом островки, разделяющие противоположные транспортные потоки и участки, на которые нельзя заезжать. Такие участки водители лучше замечают, поэтому им проще ориентироваться и маневрировать на проезжей части, — рассказал Павел Игнатович, начальник отдела технических средств и систем столичной ГАИ.





Сотрудник ГАИ отметил, что сейчас, пока рабочие укрепляют опорную стену вдоль проспекта Дзержинского (возле остановки общественного транспорта), схема организации дорожного движения на объекте будет реализована не полностью.

— Когда закончат работать со стеной, в районе остановки расширят проезжую часть — здесь сделают «карман» для общественного транспорта. Наземный пешеходный переход перед остановкой уберут — переходить дорогу нужно будет по подземному переходу станции метро.

До конца октября на всех входах площади должны установить радиолокационные детекторы транспорта — они будут считывать, сколько машин находится на проезжей части. Благодаря этой информации светофоры заработают «по-умному»: например, много транспорта едет с какого-то определенного направления в данный момент — зеленый свет там горит дольше.