Пресс-секретарь рассказала, чем угрожали Тихановской













— Совершенно очевидно, что она уехала не сама. Что она была поставлена перед очень жестким выбором. И этот выбор, знаете, включал: либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну, — рассказала Красулина.





Напомним, что 10 августа Светлана Тихановская пришла в ЦИК, чтобы обжаловать итоги выборов. После этого связь с ней пропала, на следующее утро стало известно, что Тихановскую вывезли в Литву белорусские спецслужбы.





Появилось видеообращение Тихановской, которое было записано в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.