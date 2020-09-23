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Новые коммерческие маршруты скоро появятся в Минске

23.09.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два новых маршрута появятся в столице по итогам конкурса, проведенного предприятием «Столичный транспорт и связь»

На обоих направлениях будут работать маршрутки. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в «СТиС».

Городской № 1120-ТК «ДС «Ангарская-4» — Комаровский рынок — Площадь Бангалор», предположительно, откроется в начале октября, по междугородному № 7605-К «Минск — Климовичи» перевозчик планирует начать возить пассажиров в октябре-ноябре.

Еще по двум маршрутам — № 1210-ТК «АВ «Восточный» — Сосны» и № 1050-ТК «ДС «Лошица-2» — МВЦ «Экспобел» — конкурс не состоялся.

По словам специалистов «СТиС», одним из основных критериев, которые учитываются на подобных конкурсах, является возраст машин, обслуживающих маршрут: не старше 10 лет. Кроме того, баллы начисляются за дополнительное оборудование, которым оснащены автомобили, предназначенные для перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Есть и ряд других моментов, на которые обращает внимание конкурсная комиссия, но главное, чтобы были претенденты.
 
Теги: Минск
 
 
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Два новых маршрута появятся в столице по итогам конкурса, проведенного предприятием «Столичный транспорт и связь»
 
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