Австрия заявила о провале политики распределения мигрантов по странам ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о провале программы распределения мигрантов в Евросоюзе. Об этом во вторник, 22 сентября, он рассказал в интервью AFP.





«Мы выяснили, что распределение мигрантов в Европе не удалось, и многие государства его отвергают», — сказал Курц.





Канцлер подчеркнул, что европейские страны не нужно обязывать принимать мигрантов. Речь идет о попытках ввести обязательные квоты на количество просителей убежища для каждой европейской страны.





«Тот путь, которым необходимо пойти, это улучшенная защита внешних границ (ЕС), совместная борьба с контрабандистами. Туда необходимо направить помощь», — заявил Курц.





Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза.







