ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект бюджета-2021: резкий рост расходов на силовиков и немного - на социалку

23.09.2020 08:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Проект республиканского бюджета на 2021 год свидетельствует о том, что власти планируют увеличить расходы на социальную политику в 2021 году только на 2,6% — до 2,070 млрд рублей.





При этом пенсии военнослужащим будут увеличены на 10% — до 1,25 млрд.

Для сравнения: расходы на образование предлагается увеличить только на 9% — до 1,29 млрд рублей.

Зато есть понимание того, что расходы на здравоохранение придется увеличить на 21% — до 1,5 млрд рублей, в том числе финансирование медицинской помощи населению — на 14%, до 658 млн.

Расходы на культуру предлагается сократить на 2% — до 138 млн рублей, на СМИ — на 5%, до 156 млн.

На предоставление гражданам субсидий на уплату части процентов по кредитам на строительство жилья в проекте бюджета предусмотрено 322,7 млн рублей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект республиканского бюджета на 2021 год свидетельствует о том, что власти планируют увеличить расходы на социальную политику в 2021 году только на 2,6% — до 2,070 млрд...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аналитики: спрос на жилье в Беларуси упал более чем на 40 % из-за приостановки кредитования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика