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Проект бюджета-2021: резкий рост расходов на силовиков и немного - на социалку
Источник материала: Партизан
Проект республиканского бюджета на 2021 год свидетельствует о том, что власти планируют увеличить расходы на социальную политику в 2021 году только на 2,6% — до 2,070 млрд рублей.
При этом пенсии военнослужащим будут увеличены на 10% — до 1,25 млрд.
Для сравнения: расходы на образование предлагается увеличить только на 9% — до 1,29 млрд рублей.
Зато есть понимание того, что расходы на здравоохранение придется увеличить на 21% — до 1,5 млрд рублей, в том числе финансирование медицинской помощи населению — на 14%, до 658 млн.
Расходы на культуру предлагается сократить на 2% — до 138 млн рублей, на СМИ — на 5%, до 156 млн.
На предоставление гражданам субсидий на уплату части процентов по кредитам на строительство жилья в проекте бюджета предусмотрено 322,7 млн рублей.
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Проект республиканского бюджета на 2021 год свидетельствует о том, что власти планируют увеличить расходы на социальную политику в 2021 году только на 2,6% — до 2,070 млрд...
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