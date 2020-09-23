Очереди большегрузов на границе остаются

Очереди на белорусской границе со странами Евросоюза остаются.





По данным Госпогранкомитета на 08:00, проблемы с пересечением границы есть на всех западных направлениях.

Так, на выезд в Латвию очередь имеется в одном пункте пропуска:

Григоровщина — более 30.

На литовском направлении очередь есть на трех КПП:

«Привалка» — более 130;

«Бенякони» — более 90;

«Каменный Лог» — более 70.

Более ста большегрузов: