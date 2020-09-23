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Очереди большегрузов на границе остаются
Источник материала: Навiны
Очереди на белорусской границе со странами Евросоюза остаются.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, проблемы с пересечением границы есть на всех западных направлениях.
Так, на выезд в Латвию очередь имеется в одном пункте пропуска:
На литовском направлении очередь есть на трех КПП:
Более ста большегрузов:
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Очереди на белорусской границе со странами Евросоюза остаются.
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