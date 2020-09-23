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Пропавший в Минске парень найден мертвым

23.09.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске прекращены поиски 26-летнего Михаила Черниковича, о судьбе которого не было известно несколько дней.

Пропавший в Минске парень найден мертвым

Как сообщается, молодой человек, проживавший на проспекте Пушкина, 3, глубокой ночью вышел из клуба HIDE (улица Октябрьская, 19а) и пропал.

ПСО «Ангел» сообщил, что Михаил найден погибшим. Об обстоятельствах смерти не сообщается.

 
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В Минске прекращены поиски 26-летнего Михаила Черниковича, о судьбе которого не было известно несколько дней.
 
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