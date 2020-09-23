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Пропавший в Минске парень найден мертвым
Источник материала: Навiны
В Минске прекращены поиски 26-летнего Михаила Черниковича, о судьбе которого не было известно несколько дней.
Как сообщается, молодой человек, проживавший на проспекте Пушкина, 3, глубокой ночью вышел из клуба HIDE (улица Октябрьская, 19а) и пропал.
ПСО «Ангел» сообщил, что Михаил найден погибшим. Об обстоятельствах смерти не сообщается.
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В Минске прекращены поиски 26-летнего Михаила Черниковича, о судьбе которого не было известно несколько дней.
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