Пропавший в Минске парень найден мертвым

В Минске прекращены поиски 26-летнего Михаила Черниковича, о судьбе которого не было известно несколько дней.





Как сообщается, молодой человек, проживавший на проспекте Пушкина, 3, глубокой ночью вышел из клуба HIDE (улица Октябрьская, 19а) и пропал.

ПСО «Ангел» сообщил, что Михаил найден погибшим. Об обстоятельствах смерти не сообщается.