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Миссия невыполнима? Выбираем компактный смартфон
Источник материала: Onliner
Всего три года назад в
Смартфоны мы выбирали, ориентируясь на размер экрана — не больше 6 дюймов. Все модели новые, выпущенные не позднее 2020 года. Также отмели откровенно низкопроизводительные аппараты с объемом оперативной памяти менее 2 ГБ. Вот что достойного из оставшегося нашлось.
Самый компактный
Если стоит вопрос о том, чтобы купить самый компактный и вместе с тем актуальный современный смартфон, то ничего более подходящего, чем
При этом у относительно свежего (iPhone SE вышел менее полугода назад) аппарата есть производительный процессор, что делает его одним из самых шустрых и самым мощным аппаратом в сегодняшней подборке. Основная камера всего одна, но очень качественная и способная снимать отменное видео с крутой стабилизацией.
Недостатка у iPhone SE, по сути, всего два, причем один из них субъективный. Речь об устаревшем дизайне, который достался новинке от iPhone 8. Ну и цена. «Яблочный» телефон — самый дорогой в нашей сегодняшней подборке. У остальных производителей за аналогичную сумму можно найти только «лопаты» с диагональю дисплея куда больше 6 дюймов.
С нами
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Самый стильный
В качестве альтернативы iPhone SE, если вы предпочитаете Android, можно рассмотреть
Xperia 10 II чуть крупнее, чем iPhone SE, зато по многим параметрам современнее. У модели от Sony, например, более актуальный дизайн с вытянутым дисплеем. Последний, к слову, выполнен по технологии OLED и как раз благодаря вытянутости дорос до 6 дюймов. С одной стороны, у Xperia 10 II самый крупный в нашей сегодняшней подборке дисплей, с другой — этот телефон умудрился остаться компактным.
Процессор Snapdragon 665 — не топовый, но достойный. Оперативной памяти — 4 ГБ, есть блок из трех камер, который, помимо основного датчика, включает в себя телефото- и ультраширокоугольный модуль. Одной зарядки аккумулятора хватает на день.
Судя по единственному
Android, экран 6" OLED (1080x2520), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3600 мАч, 2 SIM
Android, экран 6" OLED (1080x2520), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3600 мАч, 2 SIM
Android, экран 6" OLED (1080x2520), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3600 мАч, 2 SIM
Самый защищенный
Ступаем на почву условной компактности. Среди защищенных телефонов полно моделей с небольшими по нынешним меркам экранчиками. Оно и понятно: чем меньше дисплей, тем больше шанс, что он не разобьется при падении. Если вам нужен защищенный смартфон, то он в любом случае будет тяжелым и «пузатым», однако зачастую все еще меньше обычных флагманских «лопат».
Из всего многообразия представленных в этой категории аппаратов наиболее достойно выглядит
Как это обычно бывает у защищенных телефонов, именно с точки зрения смартфона Caterpillar Cat S42 ничего интересного из себя не представляет. Чип — Helio A20, середнячок ближе к нижнему сегменту. Оперативной памяти при такой цене — всего 3 ГБ, а встроенной — 32 ГБ. Впрочем, деньги здесь все равно просят не столько за технические характеристики, сколько за защищенность.
Если денег за бренд Caterpillar жалко, можно попробовать что-нибудь из линейки смартфонов Blackview. Например, модель
Android, экран 5.5" IPS (720x1440), Mediatek Helio A20, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 5.5" IPS (720x1440), Mediatek MT6739, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 8 Мп, аккумулятор 4400 мАч, 2 SIM
Android, экран 5.84" IPS (1080x2280), Mediatek MT6779 Helio P90, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4380 мАч, 2 SIM
Самый доступный
Из брендовых самых компактных и при этом как можно более доступных выделяется одна модель —
Если исходить из цены ниже $100, понятно, что чего-то выдающегося от Honor 9S ждать не приходится. Это обычный бюджетный аппарат с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, чипом Mediatek и 5,45-дюймовым HD-дисплеем. Из примечательного, помимо низкой стоимости и компактных размеров, — разве что модуль Bluetooth актуальной версии 5.0.
Покупатели
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), Mediatek MT6762 Helio P22, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 8 Мп, аккумулятор 3020 мАч, 2 SIM
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), Mediatek MT6762 Helio P22, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 8 Мп, аккумулятор 3020 мАч, 2 SIM
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), Mediatek MT6762 Helio P22, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 8 Мп, аккумулятор 3020 мАч, 2 SIM
Самый долгоиграющий
В данном случае о компактности опять же говорим условно. Такие смартфоны, даже обладая маленьким экраном, все равно будут отличаться толщиной из-за аккумулятора. Вот и
Все благодаря батарее на 8000 мА·ч. Есть все шансы, что заряжать этот смартфон придется всего раз в неделю. Правда, на зарядку будет уходить часа четыре. В дополнение к огромной батарее получаем еще и защищенность в теории на уровне упоминавшегося выше вдвое более дорогого Caterpillar Cat S42.
Кроме батареи и брутального корпуса, больше ничего интересного у Oukitel WP5 Pro нет. Дисплей — 5,5-дюймовый, разрешение — невысокое, процессор — слабенький, зато памяти довольно много: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной. Кого-то может разочаровать отсутствие NFC.
Android, экран 5.5" IPS (720x1440), Mediatek MT6762D Helio A25, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 8000 мАч, 2 SIM
Android, экран 5.5" IPS (720x1440), Mediatek MT6762D Helio A25, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 8000 мАч, 2 SIM
Самый сбалансированный
Какие-то из предыдущих аппаратов слишком дороги, а какие-то слишком дешевы? Что-то для звания компактного чересчур громоздкое, а что-то совсем слабое по спецификациям? Нужна простая рабочая лошадка, компактная, не слишком дорогая, но и не откровенная «бюджетка»? На роль самого сбалансированного больше всего подходит модель
Примерно за 300 рублей получаем смартфон с 5,7-дюймовым HD-дисплеем, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, младшим процессором Snapdragon 439 и 13-мегапиксельной камерой. И главное — компактный.
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Android, экран 5.7" TFT (720x1520), Qualcomm Snapdragon 439, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 5.7" TFT (720x1520), Qualcomm Snapdragon 439, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 5.7" TFT (720x1520), Qualcomm Snapdragon 439, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Всего три года назад в гайде Onliner по выбору компактного смартфона мы не без труда, но все же насобирали несколько моделей с диагональю экрана меньше 4,8 дюйма. За...
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