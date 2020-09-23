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Миссия невыполнима? Выбираем компактный смартфон

23.09.2020 08:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Всего три года назад в гайде Onliner по выбору компактного смартфона мы не без труда, но все же насобирали несколько моделей с диагональю экрана меньше 4,8 дюйма. За прошедшее время многое изменилось, и сегодня в таком путеводителе остался бы только один смартфон. Реалии таковы, что нынче компактными стали считаться телефоны с диагональю дисплея под 6 дюймов. Сегодня выберем лучшие из них в разных категориях.

Смартфоны мы выбирали, ориентируясь на размер экрана — не больше 6 дюймов. Все модели новые, выпущенные не позднее 2020 года. Также отмели откровенно низкопроизводительные аппараты с объемом оперативной памяти менее 2 ГБ. Вот что достойного из оставшегося нашлось.

Самый компактный

Если стоит вопрос о том, чтобы купить самый компактный и вместе с тем актуальный современный смартфон, то ничего более подходящего, чем iPhone SE, не найти. Это настоящий «последний из могикан» — телефон с 4,7-дюймовым дисплеем.

При этом у относительно свежего (iPhone SE вышел менее полугода назад) аппарата есть производительный процессор, что делает его одним из самых шустрых и самым мощным аппаратом в сегодняшней подборке. Основная камера всего одна, но очень качественная и способная снимать отменное видео с крутой стабилизацией.

Миссия невыполнима? Выбираем компактный смартфон

Недостатка у iPhone SE, по сути, всего два, причем один из них субъективный. Речь об устаревшем дизайне, который достался новинке от iPhone 8. Ну и цена. «Яблочный» телефон — самый дорогой в нашей сегодняшней подборке. У остальных производителей за аналогичную сумму можно найти только «лопаты» с диагональю дисплея куда больше 6 дюймов.

С нами согласны и пользователи, купившие iPhone SE и поделившиеся своими ощущениями от работы с телефоном от Apple. Некоторые, правда, пишут, что получили «топ за свои деньги», но многие относят к недостаткам именно стоимость аппарата, а также невысокую автономность на уровне одного дня. Разумеется, все в восторге от компактности, про которую производители стали забывать.

Смартфон Apple iPhone SE 64GB (черный)
11 отзывов
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
1260 р.
39 предложений
Смартфон Apple iPhone SE 128GB (красный)
11 отзывов
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
1350 р.
38 предложений
Смартфон Apple iPhone SE 256GB (белый)
11 отзывов
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
1889 р.
29 предложений
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

Самый стильный

В качестве альтернативы iPhone SE, если вы предпочитаете Android, можно рассмотреть Sony Xperia 10 II. По цене модель сравнима с «яблоком», и если говорить о компактности вкупе с достойными другими техническими характеристиками, то смартфон от Sony выглядит нормальным «почти флагманом» из Android-стана. К тому же стильным.

Xperia 10 II чуть крупнее, чем iPhone SE, зато по многим параметрам современнее. У модели от Sony, например, более актуальный дизайн с вытянутым дисплеем. Последний, к слову, выполнен по технологии OLED и как раз благодаря вытянутости дорос до 6 дюймов. С одной стороны, у Xperia 10 II самый крупный в нашей сегодняшней подборке дисплей, с другой — этот телефон умудрился остаться компактным.

Миссия невыполнима? Выбираем компактный смартфон

Процессор Snapdragon 665 — не топовый, но достойный. Оперативной памяти — 4 ГБ, есть блок из трех камер, который, помимо основного датчика, включает в себя телефото- и ультраширокоугольный модуль. Одной зарядки аккумулятора хватает на день.

Судя по единственному отзыву, Xperia 10 II нравится тем, кто и до него предпочитал пользоваться смартфонами Sony. «Подойдет тем, кто не любит большие телефоны, кому важен качественный корпус и звук через 3,5-миллиметровый разъем», — пишет покупатель.

Смартфон Sony Xperia 10 II XQ-AU52 Dual SIM 4GB/128GB (синий)
1 отзыв
Android, экран 6" OLED (1080x2520), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3600 мАч, 2 SIM
1099 р.
18 предложений
Смартфон Sony Xperia 10 II XQ-AU52 Dual SIM 4GB/128GB (зеленый)
1 отзыв
Android, экран 6" OLED (1080x2520), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3600 мАч, 2 SIM
1099 р.
18 предложений
Смартфон Sony Xperia 10 II XQ-AU52 Dual SIM 4GB/128GB (белый)
1 отзыв
Android, экран 6" OLED (1080x2520), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3600 мАч, 2 SIM
1099 р.
18 предложений
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Смартфоны Sony в Каталоге Onliner

Самый защищенный

Ступаем на почву условной компактности. Среди защищенных телефонов полно моделей с небольшими по нынешним меркам экранчиками. Оно и понятно: чем меньше дисплей, тем больше шанс, что он не разобьется при падении. Если вам нужен защищенный смартфон, то он в любом случае будет тяжелым и «пузатым», однако зачастую все еще меньше обычных флагманских «лопат».

Из всего многообразия представленных в этой категории аппаратов наиболее достойно выглядит Caterpillar Cat S42. Он, правда, дорогущий, но защищен по-настоящему, а не как более доступные китайские конкуренты. Его можно топить, валять в грязи и ронять с высоты до 1,8 метра. Недавно, к слову, вышла модель Cat S62 Pro, которая к тому же оснащена термальной камерой. Стоит, правда, совсем дорого.

Миссия невыполнима? Выбираем компактный смартфон

Как это обычно бывает у защищенных телефонов, именно с точки зрения смартфона Caterpillar Cat S42 ничего интересного из себя не представляет. Чип — Helio A20, середнячок ближе к нижнему сегменту. Оперативной памяти при такой цене — всего 3 ГБ, а встроенной — 32 ГБ. Впрочем, деньги здесь все равно просят не столько за технические характеристики, сколько за защищенность.

Если денег за бренд Caterpillar жалко, можно попробовать что-нибудь из линейки смартфонов Blackview. Например, модель BV5500 Plus по характеристикам схожа с Cat S42, но в пять раз дешевле. Или Blackview BV9900 Pro — стоит как Caterpillar, но куда более продвинутый в техническом плане, да еще с тепловизором.

Смартфон Caterpillar Cat S42 Dual SIM (черный)
Android, экран 5.5" IPS (720x1440), Mediatek Helio A20, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
1190 р.
2 предложения
Смартфон Blackview BV5500 Plus (черный)
Android, экран 5.5" IPS (720x1440), Mediatek MT6739, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 8 Мп, аккумулятор 4400 мАч, 2 SIM
292 р.
17 предложений
Смартфон Blackview BV9900 Pro (серебристый)
1 отзыв
Android, экран 5.84" IPS (1080x2280), Mediatek MT6779 Helio P90, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4380 мАч, 2 SIM
1250 р.
16 предложений
Смартфоны Caterpillar и Blackview в Каталоге Onliner

Самый доступный

Из брендовых самых компактных и при этом как можно более доступных выделяется одна модель — Honor 9S. Меньше всего стоит почему-то модель черного цвета, тогда как за более веселые расцветки просят на 20 рублей больше.

Миссия невыполнима? Выбираем компактный смартфон

Если исходить из цены ниже $100, понятно, что чего-то выдающегося от Honor 9S ждать не приходится. Это обычный бюджетный аппарат с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, чипом Mediatek и 5,45-дюймовым HD-дисплеем. Из примечательного, помимо низкой стоимости и компактных размеров, — разве что модуль Bluetooth актуальной версии 5.0.

Покупатели пишут о 9S как о хорошем решении для ребенка или нетребовательного пользователя, который не будет пытаться запускать на смартфоне производительные игры. Кого-то не устраивает отсутствие сервисов Google «из коробки», а кто-то не видит в этом проблем.

Смартфон HONOR 9S DUA-LX9 2GB/32GB (черный)
3 отзыва
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), Mediatek MT6762 Helio P22, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 8 Мп, аккумулятор 3020 мАч, 2 SIM
229 р.
13 предложений
Смартфон HONOR 9S DUA-LX9 2GB/32GB (синий)
3 отзыва
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), Mediatek MT6762 Helio P22, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 8 Мп, аккумулятор 3020 мАч, 2 SIM
249 р.
13 предложений
Смартфон HONOR 9S DUA-LX9 2GB/32GB (красный)
3 отзыва
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), Mediatek MT6762 Helio P22, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 8 Мп, аккумулятор 3020 мАч, 2 SIM
245 р.
19 предложений
Смартфоны Honor в Каталоге Onliner

Самый долгоиграющий

В данном случае о компактности опять же говорим условно. Такие смартфоны, даже обладая маленьким экраном, все равно будут отличаться толщиной из-за аккумулятора. Вот и Oukitel WP5 Pro хоть и небольшой длины, но толщиной под 2 сантиметра.

Миссия невыполнима? Выбираем компактный смартфон

Все благодаря батарее на 8000 мА·ч. Есть все шансы, что заряжать этот смартфон придется всего раз в неделю. Правда, на зарядку будет уходить часа четыре. В дополнение к огромной батарее получаем еще и защищенность в теории на уровне упоминавшегося выше вдвое более дорогого Caterpillar Cat S42.

Кроме батареи и брутального корпуса, больше ничего интересного у Oukitel WP5 Pro нет. Дисплей — 5,5-дюймовый, разрешение — невысокое, процессор — слабенький, зато памяти довольно много: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной. Кого-то может разочаровать отсутствие NFC.

Смартфон Oukitel WP5 Pro 4GB/64GB (оранжевый)
Android, экран 5.5" IPS (720x1440), Mediatek MT6762D Helio A25, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 8000 мАч, 2 SIM
524 р.
10 предложений
Смартфон Oukitel WP5 Pro 4GB/64GB (черный)
Android, экран 5.5" IPS (720x1440), Mediatek MT6762D Helio A25, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 8000 мАч, 2 SIM
524 р.
10 предложений
Смартфоны Oukitel в Каталоге Onliner

Самый сбалансированный

Какие-то из предыдущих аппаратов слишком дороги, а какие-то слишком дешевы? Что-то для звания компактного чересчур громоздкое, а что-то совсем слабое по спецификациям? Нужна простая рабочая лошадка, компактная, не слишком дорогая, но и не откровенная «бюджетка»? На роль самого сбалансированного больше всего подходит модель Samsung Galaxy M01.

Миссия невыполнима? Выбираем компактный смартфон

Примерно за 300 рублей получаем смартфон с 5,7-дюймовым HD-дисплеем, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, младшим процессором Snapdragon 439 и 13-мегапиксельной камерой. И главное — компактный.

По словам покупателей, M01 привлекает внимание в первую очередь именно компактностью. Пишут, что камера приемлемая, но многого от нее ждать не стоит. В любом случае более сбалансированного аппарата за эти деньги, кажется, не найти.

Смартфон Samsung Galaxy M01 3GB/32GB (красный)
1 отзыв
Android, экран 5.7" TFT (720x1520), Qualcomm Snapdragon 439, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
299 р.
19 предложений
Смартфон Samsung Galaxy M01 3GB/32GB (синий)
1 отзыв
Android, экран 5.7" TFT (720x1520), Qualcomm Snapdragon 439, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
299 р.
19 предложений
Смартфон Samsung Galaxy M01 3GB/32GB (черный)
1 отзыв
Android, экран 5.7" TFT (720x1520), Qualcomm Snapdragon 439, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
299 р.
19 предложений
Смартфоны Samsung в Каталоге Onliner

 
 
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Всего три года назад в гайде Onliner по выбору компактного смартфона мы не без труда, но все же насобирали несколько моделей с диагональю экрана меньше 4,8 дюйма. За...
 
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