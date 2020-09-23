Случаи с проверкой VIN: «наказание» за подачу сигнала, за привлечение внимания, за яркий внешний вид (видео)

Источник материала: Onliner «„Тебе все равно оплатят“ — именно с такими словами мне писали протоколы сотрудники силовых структур, — говорит о том воскресенье минчанин Влад, владелец уникальной дрифтовой „Жиги“ 1975 г. в. — Никто не представился, пригрозили дубинкой и поездкой „сам знаешь куда“. Автомобиль отправили на штрафстоянку до проведения экспертизы VIN. Я воспринимаю это в качестве дополнительного наказания или даже способа усложнить жизнь». Как выяснилось, случай Влада — далеко не единственный. За последние полтора месяца зафиксировано немало подобных историй.

Не единичный случай

О направлении на экспертизу VIN как о способе доставить неприятности за подачу сигнала во время акций стало известно еще месяц назад. Тогда мы писали , как у сотрудников ГАИ возникли подозрения насчет подлинности VIN на Volkswagen Tiguan. «Есть одно большое „но“ — наш кроссовер был куплен всего 8 месяцев назад у официального дилера в Беларуси, — рассказывала тогда минчанка Дарья. — Откуда подозрения?»





«Вопрос о правомерности подозрений в подделке VIN особенно актуален с учетом того, что фактического осмотра всех кодов (под капотом, в салоне и на стекле) сразу не проводили, — подчеркивала автовладелица. — Договор купли-продажи, оформленный с официальным дилером, товарная накладная — эти документы не посчитали основанием для установления подлинности номера».





И даже не парный случай

Еще один минчанин — Никита — рассказал о воскресном задержании по, как он выразился, странной схеме: «С компанией друзей решили позавтракать в кафе на ул. Интернациональной. На Немиге было много силовиков. Но было только 11:30, и мы надеялись, что все будет хорошо. Долго кружили, не могли найти место для парковки, поэтому решили поехать в другое заведение, ближе к вокзалу. Как только остановились напротив вокзала, наш BMW сразу же заблокировал автомобиль ГАИ. Cотрудник попросил предоставить документы. В качестве причины проверки озвучили следующее: якобы в Минске катается еще один автомобиль с такими же номерами, поэтому нужно разобраться, какой из них настоящий. Для разбирательства пришлось проследовать в РУВД».

По словам Никиты, следующие четыре часа он провел в здании РУВД: «Сотрудник составил рапорт и уехал. Мы ждали оперуполномоченного. Через какое-то время он вызвал меня как владельца и водителя машины и расспросил, что произошло. Никаких бумаг на подпись мне не давали, обвинений не звучало. Затем опросили каждого из моих друзей. В это время вместе со мной и двумя понятыми осмотрели BMW, забрали мой телефон и сообщили, что автомобиль будет изъят для проверки подлинности VIN».

Пришел еще один сотрудник и сказал, что машина-клон — это официальная версия. На самом же деле нас задержали, так как мы привлекали много внимания на автомобиле в центре города, производили фотосъемку и так далее.

«Спрашивали о политических взглядах и не особо верили, что мы просто хотели позавтракать в компании друзей, — уверяет молодой человек. — В конце концов нам сказали, что мы можем быть свободны. На вопросы о том, как и когда можно забрать машину и телефон, сотрудник сказал, что со мной свяжутся. Каким образом — непонятно, ведь мой телефон у них. Никаких бумаг я так и не получил. Через несколько дней пришел к зданию РУВД за автомобилем, но мне вновь сказали, что со мной свяжутся. До сих пор, спустя полторы недели после изъятия, BMW предположительно находится на стоянке РУВД».

Воскресный инцидент

О похожей ситуации рассказал и владелец дрифтового ВАЗа. Однако, по его словам, внимание сотрудников привлек не звуковой сигнал, не символика (ничего этого не было), а сам факт нахождения необычной машины на улице в день воскресного марша. Вот рассказ Влада, не нашедший подтверждения в документах:

— В то воскресенье ехал с девушкой по ул. Кальварийской. Там по тротуару проходила одна из колонн протестующих, которая позже слилась с еще большим потоком людей. Я ехал без грубых нарушений ПДД, не сигналил. Рядом в потоке двигалась тонированная патрульная Geely. Видимо, моя броская «Жига» попала в их поле зрения. Два светофора проехали спокойно, а на третьем меня остановили.





Сотрудник подбежал к двери, стал дергать за ручку, кричать: «Заглушил двигатель, быстро вышел из машины». Он забрал передний номер госрегистрации, который находился под лобовым стеклом (задний установлен на своем месте). Когда я вышел из автомобиля, у меня забрали все документы. Второй сотрудник направил на меня «Дозор», спросил, согласен ли я со всеми нарушениями, на что я ответил, мол, не знаю, что конкретно нарушил. Тот настоятельно порекомендовал пройти в патрульную машину, где достал дубинку и, положив ее передо мной, несколько раз спросил: «Точно со всем согласен или поедем сам знаешь куда?» Я реально испугался и согласился.

Санкции и наказания

В итоге в отношении Влада были составлены постановления за умышленное сокрытие госномера в салоне автомобиля (270 рублей) и движение без допуска к участию в дорожном движении повторно в течение года (54 рубля), а также протокол за движение на автомобиле, переоборудованном без согласования с ГАИ «путем изменения его назначения» (позже назначили штраф в 27 рублей).









По мнению автовладельца, дополнительным наказанием стала проверка VIN: «Когда вышли из патрульной машины, сотрудник попросил открыть багажник, капот, салон. Говорил, мол, давай посмотрим номер, там у тебя точно все сгнило. Хотя машину я ставил на учет относительно недавно — в 2018 году, и вопросов не было. После мне было сказано, что идентификационный номер нечитаем, „не совпадают первые буквы“ (хотя я не видел, чтобы он внимательно рассматривал VIN), нужно ехать на штрафстоянку. При этом сотрудник обронил не совсем понятную мне фразу: „Тебе ведь все равно оплатят“. Кто и что оплатит, мне до сих пор неясно. Но после демонстрации дубинки я решил „не возникать“».

Далее события развивались довольно комично: «Мужчина из дополнительно прибывшего экипажа собрался уже ехать на ВАЗе без моего ведома, но не смог запустить двигатель. Сделать это попросили меня. Я сказал, что машина уедет только со мной за рулем либо на эвакуаторе. К счастью, сотрудник сел на пассажирское сиденье, а я — на водительское. Девушку высадили со словами „Пусть идет митингует“. В итоге автомобиль оказался на штрафстоянке».





Однако проблемы на этом не закончились. Владу, работающему в госорганизации, пришлось объясняться перед начальством: «Некто сообщил руководителю, что я покрасил машину в белый и красный цвета и что в ней обнаружили множество предметов с так называемой негосударственной символикой. Начальник не отказал в моей просьбе перепроверить эту информацию самостоятельно, приехал на штрафстоянку и самолично убедился, что это ложь».

Так что же с VIN?

«При рассмотрении вопроса о видоизмененном VIN разговор поначалу был, мягко сказать, снисходительным — мол, что там разбираться с какой-то „Жигой“, — описывает дальнейшие события минчанин. — Машину так и не осмотрели, лишь глянули фотографии на моем смартфоне. После просмотра снимков отношение сильно изменилось — видимо, на фото ожидали увидеть корч, а не дрифтовый автомобиль. После опроса сказали, что можно забирать машину и ждать экспертизу. Даже предоставили возможность пройти ее вне очереди и не ждать полтора месяца».