ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Известный врач рассказал о самых опасных народных средствах

23.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Последствия для людей, которые в лечении своих болезней отдают предпочтение народным средствам, могут быть очень опасны. Об этом популярный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Марганцовка, обладающая отличными антисептическими свойствами, может навредить при неправильном ее применении, рассказал врач: так, нельзя допускать попадания марганцовки на слизистые оболочки.

Александр Мясников сообщил также, что перекись водорода отлично подходит для промывания ран, при этом средство можно применять исключительно наружно: полоскание им горла, промывание слизистых, а тем более употребление недопустимо. Заменить эти средства могут современные асептики.

Специалист высказался и о процедуре ингаляции картофельным паром: такой метод народного лечения, по его словам, чреват ожогами слизистой. Он также призвал людей с осторожностью пользоваться медицинскими банками, поскольку горящая вата представляет немалую опасность.

В лечении травами также следует быть аккуратным: Александр Мясников отметил, что для того, чтобы получить пользу от такого способа лечения, нужен опыт и глубокие знания, а вот если неправильно собрать и высушить определенное растение, оно может оказаться смертельно опасным.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Например, марганцовка, обладающая отличными антисептическими свойствами, может навредить при неправильном ее применении.
 
Новости дня
Новости разные
 
Протестующие в Болгарии вступили в стычку с полицией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика