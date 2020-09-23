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Известный врач рассказал о самых опасных народных средствах
23.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен – Sputnik. Последствия для людей, которые в лечении своих болезней отдают предпочтение народным средствам, могут быть очень опасны. Об этом популярный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
Марганцовка, обладающая отличными антисептическими свойствами, может навредить при неправильном ее применении, рассказал врач: так, нельзя допускать попадания марганцовки на слизистые оболочки.
Александр Мясников сообщил также, что перекись водорода отлично подходит для промывания ран, при этом средство можно применять исключительно наружно: полоскание им горла, промывание слизистых, а тем более употребление недопустимо. Заменить эти средства могут современные асептики.
Специалист высказался и о процедуре ингаляции картофельным паром: такой метод народного лечения, по его словам, чреват ожогами слизистой. Он также призвал людей с осторожностью пользоваться медицинскими банками, поскольку горящая вата представляет немалую опасность.
В лечении травами также следует быть аккуратным: Александр Мясников отметил, что для того, чтобы получить пользу от такого способа лечения, нужен опыт и глубокие знания, а вот если неправильно собрать и высушить определенное растение, оно может оказаться смертельно опасным.
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Например, марганцовка, обладающая отличными антисептическими свойствами, может навредить при неправильном ее применении.
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