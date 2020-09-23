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Крыжановский: белорусскому бабьему лету посвящается!
23.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Теплые осенние дни с паутинкой в синем небе давно в народе нарекли бабьим летом - временем обильных плодов и воздуха, пропитанного сладким дымом осенних костров, доступных жителям небольших городов и деревень, убирающих с огородов усыхающую ботву. Нынешнее бабье лето в Беларуси выдалось особенным, почему - слушателям радио Sputnik рассказал заслуженный артист Беларуси, заместитель председателя Либерально-демократической партии Евгений Крыжановский.
"Действительно, мы переживаем настоящее, во всех смыслах бабье лето, ведь всеми нами сейчас руководит политика, а она тоже женского рода, и то, что в политику пошли женщины - это великолепно! Ведь женщина никогда не захочет воевать, и ни одна женщина не хочет отпускать своего сына на войну. Женщины быстрее идут на переговоры, женщины быстрее идут на позитив", - отметил собеседник Sputnik.
Комментарий Евгения Крыжановского, посвященный роли женщины в политике слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Бабье лето в разгаре, и не только в климатическом смысле, полагает известный политик и артист Евгений Крыжановский.
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