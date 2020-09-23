Источник материала: Sputnik Беларусь

Теплые осенние дни с паутинкой в синем небе давно в народе нарекли бабьим летом - временем обильных плодов и воздуха, пропитанного сладким дымом осенних костров, доступных жителям небольших городов и деревень, убирающих с огородов усыхающую ботву. Нынешнее бабье лето в Беларуси выдалось особенным, почему - слушателям радио Sputnik рассказал заслуженный артист Беларуси, заместитель председателя Либерально-демократической партии Евгений Крыжановский.

Радио Крыжановский: белорусскому бабьему лету посвящается!

"Действительно, мы переживаем настоящее, во всех смыслах бабье лето, ведь всеми нами сейчас руководит политика, а она тоже женского рода, и то, что в политику пошли женщины - это великолепно! Ведь женщина никогда не захочет воевать, и ни одна женщина не хочет отпускать своего сына на войну. Женщины быстрее идут на переговоры, женщины быстрее идут на позитив", - отметил собеседник Sputnik.

Комментарий Евгения Крыжановского, посвященный роли женщины в политике слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.