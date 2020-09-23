Очереди грузовиков сохраняются на границе Беларуси со странами Евросоюза

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. Грузовые автомобили по-прежнему стоят в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Напомним, очереди из фур начали выстраиваться на выезд из Беларуси в соседние страны после выходных. К среде ситуация на границе немного улучшилась, были решены проблемы в пунктах пропуска на границе с Украиной, но заторы все же сохраняются. По данным ГПК на 8:00, на границе со странами ЕС продолжают стоять более 420 машин.

На границе с Литвой самая сложная ситуация сложилась в пункте пропуска "Привалка", где скопилось более 130 грузовиков. Есть проблемы также в пунктах пропуска "Бенякони" и "Каменный Лог": там выезда ожидают более 90 и более 70 авто соответственно.

Трудности с пересечением белорусско-польской границы есть в пункте пропуска "Брузги", где в очереди стоят более 80 большегрузов. Около 20 фур скопилось в пункте пропуска "Берестовица".

На границе Беларуси с Латвией также есть небольшие затруднения с выездом грузовиков через пункт пропуска "Григоровщина". По информации Госпогранкомитета, там сейчас очередь из 30 большегрузов.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, на прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада" .

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он.

Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте.