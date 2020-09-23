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В Беларуси утвердили порядок выдачи сертификата фармацевтического продукта

23.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. В Беларуси утвердили порядок выдачи сертификата фармацевтического продукта на экспортные лекарственные средства, соответствующее постановление Совмина от 18 сентября №545 опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Александр Кряжев
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В документе подробно описывается процедура выдачи сертификата фармпродуктов, предусмотренного для международной торговли в соответствии с рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на лекарственные средства, которые предназначены для промышленного производства на экспорт. Эти сертификаты будут выдаваться производителям или держателям регистрационного удостоверения лекарства, являющимся юрлицом. Они нужны для того, чтобы производимые в Беларуси лекарства можно было регистрировать в государствах, где законодательство предусматривает предоставление таких документов.

Заниматься выдачей сертификатов фармацевтических продуктов будет министерство здравоохранения республики. Выдача документов будет производиться бесплатно по заявлению юрлица в течение 15 дней. Действовать сертификаты будут на протяжении одного года.

Данное постановление правительства вступит в силу с 20 ноября текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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В документе идет речь о процедуре выдачи сертификата фармпродуктов на лекарственные средства, которые предназначены для промышленного производства на экспорт.
 
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