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Игумения Гавриила извинилась за сказанное на женском форуме

23.09.2020 09:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Игумения Гавриила, настоятельница Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно, попросила прощения у всех, кого оскорбило или задело ее выступление на женском форуме «За Беларусь».

Об этом сообщает сайт Белорусской православной церкви.

Настоятельница объяснила свои эмоциональные высказывания «переживаниями за судьбу Родины» и призвала всех стремиться к миру, согласию и любви, говорится в сообщении.

Вот что сказала настоятельница на форуме:

«Мы видим толпу безумцев, которых жалко, за которых хочется молиться, перед которыми хочется встать на колени и просить: «Остановитесь!».

И которые под остервенелые звуки автомобильных клаксонов из венесуэльских революционных сценариев, в руках и на плечах, и на голове, и даже, прошу прощения, на заднем месте, прикрепившие чужеродный, но якобы свой национальный бел-червонно-белый стяг, как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики».

К слову, после ее выступления БПЦ сразу же выступила с заявлением.

«М.Гавриила была на мероприятии по благословению Митрополита, но сам Митрополит не был информирован о том, что это не просто какое-то «женское» мероприятие, но мероприятие с определенным политическим подтекстом, — написал пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин. — Был ли нарушен принцип невмешателства в политику м.Гавриилой в ее речи? По-видимому, да. Но, в любом случае, матушка выразила свое мнение, которое просим не вменять всей БПЦ».

 
Теги: Гродно
 
 
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Игумения Гавриила, настоятельница Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно, попросила прощения у всех, кого оскорбило или задело ее...
 
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