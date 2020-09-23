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Грабовский не прочь стать директором минского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5»
— Некоторые вас сватали в генеральные директоры клуба. Такая функция в будущем была бы вам интересна?
— Почему бы нет. Наверное, это тоже связано с хоккеем. Но в наших условиях — это больше, чем хоккей. Это нужно заниматься всем. Поэтому это такая должность… Нужно учиться. Дмитрий Юрьевич (Басков — Прим.), когда сюда пришел, прошел большую школу «Динамо» Минск в детско-юношеской команде, поэтому он знает, как это все организовывать. А мне бы понадобилось время это как-то все понять. А времени немного, поэтому результат должен быть сейчас, — сказал Грабовский.
Он также прокомментировал назначение Игоря Шуневича генеральным директором «зубров».
— Дмитрий Юрьевич выстроил какую-то определенную систему в нашем клубе. Дал возможность тренерскому штабу найти правильных игроков, составить состав. А новый генеральный поможет нам также продолжить его дело и укрепить нашу организацию. Помочь поставить все четко, чтобы тренерский штаб занимался только хоккеем, — отметил Михаил.
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Он также высказался о назначении на этот пост Шуневича.
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