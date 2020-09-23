Geely снова обновила кроссовер Atlas, но не для нас

Источник материала: Tut.by

В Китае кроссовер Geely Atlas под местным именем Boyue продается уже без малого пять лет. И в компании снова не пожалели средств на очередное обновление модели, которое было проведено без лишнего шума. Напомним, что в прошлый раз кроссовер модернизировали летом прошлого года.





Рестайлинговую машину проще всего узнать с «лица» — передняя часть кузова заметно преобразилась: решетка радиатора получила новый рисунок, изменился бампер, головная оптика тоже новая. Появились и колесные диски нового дизайна. В салоне преобразились передняя панель и центральная консоль, в которую вписан новый 10,25-дюймовый экран мультимедиа-системы с возможностью управления при помощи голосовых команд.





Обновленный Atlas/Boyue уже поступил в китайскую продажу — местные покупатели могут выбирать между двумя вариантами бензинового турбомотора объемом 1,8 л (163 л.с. и 250 Нм крутящего момента и 184 л.с./300 Нм). Коробка передач у младшей версии — 6-ступенчатая «механика», у самого мощного варианта 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. В Китае диапазон цен на обновленный Geely варьируется от 88 800 до 116 800 юаней — от 13 000 до 17 200 долларов в пересчете.





Достанутся ли перечисленные изменения Atlas белорусского производства? На выпуск обновленных кроссоверов, по всей видимости, завод «БелДжи» перейдет не скоро — сейчас в ближайших планах предприятия значится освоение выпуска двух других моделей .