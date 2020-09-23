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Результаты конкурса «Мои помидоры». Рассказываем, кто вырастил самый крутой урожай
Источник материала: Tut.by
Около двух недель назад мы
Напомним, конкурс проходил в трех номинациях: «Самый большой урожай помидоров», «Самый большой плод», «Самый необычный по форме томат». Заявки на участие принимались до 21 сентября.
В редакцию TUT.BY пришло несколько десятков писем с вдохновляющими историями дачников и впечатляющими фотографиями выращенных ими помидоров. Мы благодарим каждого за участие, и нам жаль, что победителей в конкурсе всего три — на самом деле претендентов на победу было очень много.
Итак, победителем конкурса «Мои помидоры» в номинации «Самый большой плод» стала Айша Ибрагимовна из Гродненской области. Она вырастила томат весом аж 1,305 грамма!
Победителем в номинации «Самый необычный по форме томат» стала Галина Викторовна из Минской области. Вот как интересно выглядят помидоры на ее грядках:
Победителя в номинации «Самый большой урожай помидоров» определить было сложнее всего. Потому что непросто оценить по фото объем собранных томатов и сравнить количество и вес плодов между конкурсантами. Чтобы быть максимально объективными, при выборе победителя мы дополнительно учли и количество сортов. И звание дачника с «Самым большим урожаем помидоров» присудили Ольге из Минской области. Полюбуйтесь ее красавцами-томатами!
Поздравляем всех победителей — здорово, что в нашей стране можно вырастить такой урожай помидоров и что есть много дачников-ассов, которые умеют это делать!
Мы свяжемся с победителями и опубликуем их истории более развернуто. Это будет не только интересно, но и полезно для тех, кто хочет в следующем году иметь такой же классный урожай.
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Подвели итоги конкурса среди дачников, которые вырастили классный урожай помидоров.
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