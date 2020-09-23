Спецверсию хетчбэка Mini Cooper S посвятили исторической победе в ралли Монте-Карло

Источник материала: Tut.by

На красочных фотографиях — особый Mini Paddy Hopkirk Edition, представляющий собой лимитированную версию «трехдверки» Cooper S. Приурочена она к знаковому в истории британской марки событию — победе североирландского гонщика Пэдди Хопкирка в ралли Монте-Карло 1964 года.





Главные особенности Paddy Hopkirk Edition — оригинальные ливрея и декор, отсылающие к оригинальному гоночному Mini, который Хопкирк привел к триумфу в престижном ралли. На дверях красуется порядковый номер 37 исторической машины, на капоте появилась белая гоночная полоска, крыша также окрашена в белый цвет, а дополняют антураж — черные корпуса наружных зеркал, лючок бензобака и легкосплавные колеса.





Среди прочих отличий спецверсии Cooper S — памятные шильдики на центральных стойках кузова и автограф гонщика на задней двери, порогах и на передней панели в салоне.





Двухлитровая турбо-«четверка» под капотом не изменилась — как и у стандартного Cooper S, она развивает 192 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Тираж Paddy Hopkirk Edition составит 100 единиц.





В Великобритании спецверсия Mini уже доступна для заказа — цены начинаются от 27 405 фунтов.