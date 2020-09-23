Источник материала: Myfin

​Ультрабук без компромиссов: обзор ASUS ZenBook 14 UM431

Сегодня изучаем 14-дюймовый ультрабук ASUS ZenBook 14 UM431 на базе AMD.

Спецификация ноутбука ASUS ZenBook 14 UM431

Процессор AMD Ryzen 5 3500U, 4 ядра, частота 2,1 – 3,7 ГГц Оперативная память 8 ГБ DDR4-2400 МГц Видеокарта AMD Radeon Vega 8, интегрированная Дисплей 14,0'', 1920 × 1080, IPS, 60 Гц Операционная система Windows 10 x64 Жесткий диск SSD 256 ГБ Оптический привод нет Интерфейс 1 x HDMI 2.0 1 x Type-A USB 3.1 Gen 2 1 x Type-C USB 3.1 Gen 2 1 x Type-A USB 2.0 Вес 1,12 кг Размеры 324 x 212 x 15,9 мм (ДxШxВ)

Производительность и техническая часть

По производительности процессор от AMD Ryzen 5 3500U близок к Intel Core i5-9300H. Однако, благодаря встроенному графическому ядру, способен отлично показать себя в нетребовательных играх вроде League of Legends, Dota 2 и Overwatch.

Что касается стандартных сценариев, в которых используется ультрабук: работа в интернете, запуск офисных программ и приложений, фото- и видео- редакторов, просмотр видеоконтента, то здесь его мощности процессора и 8 ГБ памяти хватает с избытком.