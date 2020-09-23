ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ультрабук без компромиссов: обзор ASUS ZenBook 14 UM431

23.09.2020 09:29 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

​Ультрабук без компромиссов: обзор ASUS ZenBook 14 UM431

Сегодня изучаем 14-дюймовый ультрабук ASUS ZenBook 14 UM431 на базе AMD.

Спецификация ноутбука ASUS ZenBook 14 UM431

Процессор AMD Ryzen 5 3500U, 4 ядра, частота 2,1 – 3,7 ГГц
Оперативная память 8 ГБ DDR4-2400 МГц
Видеокарта AMD Radeon Vega 8, интегрированная
Дисплей 14,0'', 1920 × 1080, IPS, 60 Гц
Операционная система Windows 10 x64
Жесткий диск SSD 256 ГБ
Оптический привод нет
Интерфейс 1 x HDMI 2.0 1 x Type-A USB 3.1 Gen 2 1 x Type-C USB 3.1 Gen 2 1 x Type-A USB 2.0
Вес 1,12 кг
Размеры 324 x 212 x 15,9 мм (ДxШxВ)

Производительность и техническая часть

По производительности процессор от AMD Ryzen 5 3500U близок к Intel Core i5-9300H. Однако, благодаря встроенному графическому ядру, способен отлично показать себя в нетребовательных играх вроде League of Legends, Dota 2 и Overwatch.

Что касается стандартных сценариев, в которых используется ультрабук: работа в интернете, запуск офисных программ и приложений, фото- и видео- редакторов, просмотр видеоконтента, то здесь его мощности процессора и 8 ГБ памяти хватает с избытком.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Ультрабук без компромиссов: обзор ASUS ZenBook 14 UM431 1 x HDMI 2.0 1 x Type-A USB 3.1 Gen 2 1 x Type-C USB 3.1 Gen 2 1 x Type-A USB 2.0 Вес 1,12 кг Размеры 324 x 212 x 15,9 мм (ДxШxВ) Производительность и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Результаты конкурса «Мои помидоры». Рассказываем, кто вырастил самый крутой урожай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика