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Ультрабук без компромиссов: обзор ASUS ZenBook 14 UM431
Источник материала: Myfin
Сегодня изучаем 14-дюймовый ультрабук ASUS ZenBook 14 UM431 на базе AMD.
Производительность и техническая часть
По производительности процессор от AMD Ryzen 5 3500U близок к Intel Core i5-9300H. Однако, благодаря встроенному графическому ядру, способен отлично показать себя в нетребовательных играх вроде League of Legends, Dota 2 и Overwatch.
Что касается стандартных сценариев, в которых используется ультрабук: работа в интернете, запуск офисных программ и приложений, фото- и видео- редакторов, просмотр видеоконтента, то здесь его мощности процессора и 8 ГБ памяти хватает с избытком.
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Ультрабук без компромиссов: обзор ASUS ZenBook 14 UM431 1 x HDMI 2.0 1 x Type-A USB 3.1 Gen 2 1 x Type-C USB 3.1 Gen 2 1 x Type-A USB 2.0 Вес 1,12 кг Размеры 324 x 212 x 15,9 мм (ДxШxВ) Производительность и...
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