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Протестующие в Болгарии вступили в стычку с полицией

23.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Антиправительственные протесты в столице Болгарии вновь не обошлись без столкновений демонстрантов с полицейскими.

Трое стражей порядка получили ранения в результате стычек, сообщили в полиции вечером во вторник, 22 сентября. Митингующие швыряли в полицейских с защитными щитами петарды, камни и бутылки, передает DW.

Протест в Софии в День независимости республики собрал около 10 000 человек. Акции против правительства, возглавляемого Бойко Борисовым состоялись и в других городах. Критики болгарского премьер-министра обвиняют его в коррупции и связях с олигархами.

Протесты в Болгарии не утихают уже несколько месяцев. В августе Борисов заявил о планах изменить конституцию республики, что усилило недовольство митингующих. Они не находят в предложенных нововведениях усиления ответственности главного прокурора и требуют отставки занимающего этот пост Ивана Гешева, подозревая его в чрезмерной близости к олигархам. Президент страны Румен Радев также резко раскритиковал намерения премьера.

 
 
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Антиправительственные протесты в столице Болгарии вновь не обошлись без столкновений демонстрантов с полицейскими.
 
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