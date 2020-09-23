Проректор МГЛУ выступил на суде в защиту своего студента

В чем дело?





4 сентября студенты МГЛУ собирались в фойе главного корпуса университета, где спели «Марсельезу» на английском языке. На глазах у администрации вуза и других студентов в здание зашли силовики — и начали жестко задерживать обучающихся. В итоге пять парней увезли в Партизанское РУВД, где на них составили протоколы об административном правонарушении.





Чуть позже в университете собрались студенты и их родители, которые потребовали защитить своих детей. На довольно эмоциональной встрече с ними ректор вуза Наталья Баранова назвала произошедшее серьезным ЧП, а также рассказала, что связалась с первым замминистра внутренних дел Геннадием Казакевичем. Спустя несколько часов пятерых задержанных студентов отпустили.





«Мы столько лет вместе учимся, разделяем одну гражданскую позицию»





Рассмотрение дела Александра Масалевича назначили на 14 часов 22 сентября. К этому времени пары в университете уже закончились, а потому одногруппники пришли поддержать его почти всем составом. Рядом — проректор МГЛУ по учебно-воспитательной работе Владимир Пашкевич.





Александр учится на пятом курсе переводческого факультета. На суде он впервые. Защищать себя решил сам, без адвоката.





— Еще пару минут — и пойдем, — говорит он одногруппникам и одногруппницам, которые пришли к суду сильно заранее.





Всего в группе Александра учится 16 человек, шесть из них — парни, рассказывают студенты, что для МГЛУ — явление почти уникальное. А вот то, что именно Лингвистический университет стал центром студенческого протеста, у них удивления не вызывает.





— Столько времени прошло после задержания. Почему вы здесь? — спрашиваем.





— Потому что ничего не забылось. Мы столько лет вместе учимся, разделяем одну гражданскую позицию, — говорят девушки. — МГЛУ всегда был протестным. Не знаю, почему такого никто не ожидал от нас. Мы изучаем другие языки, получаем информацию из разных источников. Все закономерно.





В зале суда студенты рассаживаются на расстоянии примерно в метре друг от друга и прилежно надевают маски. На процесс попадают не все, кто хотел бы присутствовать.





Рассматривает дело Александра Масалевич судья Дедкова. Она зачитывает протокол, из которого следует, что 4 сентября около 12.55 Александр Масалевич находился в фойе Минского государственного лингвистического университета и нарушил Закон «О массовых мероприятиях», «что выразилось в принятии участия в несанкционированном массовом мероприятии без соответствующего разрешения Мингорисполкома с ц ь публичного выражения своего протеста по факту проведения выборов, <…> выкрикивал провокационные лозунги „Жыве Беларусь!“, хлопал в ладоши».





Александр свою вину не признал, давать пояснения отказался, поэтому судья зачитала протокол опроса в РУВД. В общении с милицией Александр был краток:





— Сегодня, 4 сентября, около 12.55 я находился в фойе своего университета, хлопал в ладоши, говорил «Жыве Беларусь». Ничего провокационного в этом не вижу. В дальнейшем меня задержали.





Проректор по учебно-воспитательной работе МГЛУ Владимир Пашкевич, который выступил на суде в качестве свидетеля, попытался донести до суда позицию ректората.





— Мы знали о том, что студенты собираются в фойе университета петь песни. Для этого ректорат пригласил в холл шесть деканов факультетов, чтобы они наблюдали за ситуацией, держали ее под контролем и после исполнения песни могли пообщаться со студентами своих факультетов, — объяснил Владимир Вячеславович. — Меня лично в начале этой акции не было. Но когда появились сотрудники внутренних дел и уже произвели задержание, я был на месте, разговаривал и с ними, и с ребятами. Мне стало известно, что после того, как студенты пропели две песни, появились сотрудники органов внутренних дел, они начали производить задержания. Со слов сотрудников внутренних дел, это было расценено как несанкционированная акция, ребята выкрикивали лозунги. Какие — мне их не повторяли. Я хотел бы донести нашу позицию: мы знали, что планируется такая акция, мы хотели увидеть всех, кто в ней участвует, с этой целью, повторюсь, присутствовали все деканы. По поводу личности самого Александра хочу сказать, что он среди студентов пользуется авторитетом, характеризуется на факультете с положительной стороны.





Еще одного свидетеля — участкового инспектора Партизанского РУВД — опрашивали по видеосвязи. Его имя засекречено не было, однако из-за качества связи расслышать его было сложно.





Свидетель сообщил, что 4 сентября он находился около здания МГЛУ.





— Свидетелями каких событий вы стали? — спросила судья Дедкова.





— Находился возле здания МГЛУ в гражданской форме одежды, в маске. Нес службу по охране общественного порядка, отслеживал обстановку. Стал свидетелем, как указанный гражданин в фойе первого этажа учебного заведения пел песни, выкрикивал лозунги, хлопал в ладоши. После этого сотрудниками ОМОН он был задержан.





После небольшого перерыва судья вынесла решение: штраф в размере 15 базовых величин, то есть 405 рублей.





— Примерно этого и ожидал, — говорит Александр. — Только жалею, почему не спросил: для того, чтобы провести мероприятие в университете, теперь тоже разрешение Мингорисполкома нужно?





Ранее, 21 сентября, суд Партизанского района рассмотрел дело Никиты Анацкого. Он также получил штраф — 15 базовых величин.