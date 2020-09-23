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Для нужд фермеров в Пинском районе зарезервировали более 700 гектаров земли

23.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщили в местном райисполкоме в обновленный перечень попали 24 земельных участка, при этом власти выделили для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на 100 гектаров больше, чем резервировалось раньше.




Речь идет о землях, расположенных вблизи Логишина, Житновичей, Любель-Поля и еще 16 деревень. Самые обширные земли выделены в северо-западной части агрогородка Новый Двор (160 гектаров), а для начинающих фермеров есть и участок размера «мини» – 1 гектар в юго-западной части деревни Домашицы.

Как отметили в райисполкоме, в Пинском районе работают 70 фермерских хозяйств, которые вовлекли в оборот почти 2 тысячи гектаров сельхозугодий.
 
«В прошлом году наши фермеры заработали 7,5 миллиона рублей, внесли в районный бюджет 109,5 тысячи рублей. Развитие фермерства позволило создать более 150 рабочих мест», – добавили в исполнительном комитете.

Для регистрации фермерского хозяйства нужно заплатить госпошлину в размере 0,8 базовой величины (21,6 рубля).
 
 
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Как сообщили в местном райисполкоме в обновленный перечень попали 24 земельных участка, при этом власти выделили для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства...
 
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