Для нужд фермеров в Пинском районе зарезервировали более 700 гектаров земли













Речь идет о землях, расположенных вблизи Логишина, Житновичей, Любель-Поля и еще 16 деревень. Самые обширные земли выделены в северо-западной части агрогородка Новый Двор (160 гектаров), а для начинающих фермеров есть и участок размера «мини» – 1 гектар в юго-западной части деревни Домашицы.





Как отметили в райисполкоме, в Пинском районе работают 70 фермерских хозяйств, которые вовлекли в оборот почти 2 тысячи гектаров сельхозугодий.

«В прошлом году наши фермеры заработали 7,5 миллиона рублей, внесли в районный бюджет 109,5 тысячи рублей. Развитие фермерства позволило создать более 150 рабочих мест», – добавили в исполнительном комитете.





Для регистрации фермерского хозяйства нужно заплатить госпошлину в размере 0,8 базовой величины (21,6 рубля).