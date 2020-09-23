ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 1000 силовиков обратились за помощью. «Был даже подполковник»

23.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Человеку выплачивают подъемные, а в случае угрозы помогают уехать за границу и переучиться.

Более 1000 силовиков обратились за помощью. «Был даже подполковник»
фото: DW
С начала деанонимизации силовиков в Фонд BySol обратилось более 1000 человек. Поступают запросы от военных из различных структур, занимающих различные должности.

Как рассказал Belsat.eu основатель фонда BySol Ярослав Лихачевский, заявок сейчас очень много:

«На меня просто сыплются сообщения. С начала деанонимизации в общей сложности обратились более тысячи человек. Но эти обращения еще нужно проверять. Ведь среди них может быть спам или те, кто не уволился, а просто хочет, чтобы мы исключили их из базы. Сейчас 108 из них прошли первый этап верификации. К нам обращаются люди из МЧС, из внутренних войск, из прокуратуры, участковые, был даже подполковник».


Ярослав Лихачевский. Фото: Личный архив

«Я не могу сказать, обращаются ли к нам люди, совершавшие преступления. У нас пока нет ни одного подтвержденного кейса. Поэтому, если кто-то имеет информацию о преступлениях конкретных людей, я призываю поделиться с нами», – сообщил Лихачевский.

Минск, Светлогорск, Брест, Гродно, Новополоцк – пишут из разных городов. Помощь от BySol силовикам не отличается от того, как помогают другим людям, которые потеряли работу из-за политических обстоятельств: им также выплачивается 1 500 евро «подъемных», если человеку грозит опасность, ему помогают выехать за границу, а если он имеет желание поменять профессию – помогают в переквалификации.

«У нас тесные связи с различными проектами. С переподготовкой помогает ByHelp, базой данных занимается «Черная книга Беларуси» и «Деанон». Когда к ним обращается человек, чтобы его исключили из списка, ему рассказывают о нас. Но не каждому нужна помощь и поддержка, – подчеркнул Лихачевский. – Я думаю, что волна будет расти. Выложили первую тысячу всех и тысячу брестских. «Деанон» хорошо работает. Поэтому, чем больше будут «деанонить», тем более к нам будет обращений. После того, как 1000 опубликовали [слитые данные силовиков . – Belsat.eu], к нам пришли 200 – это красиво звучит, но это не 200 из тысячи, а 200 из всех силовиков».
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человеку выплачивают подъемные, а в случае угрозы помогают уехать за границу и переучиться.
 
Новости дня
Новости разные
 
Антифейк. В Дрогичине горели не милицейские машины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика