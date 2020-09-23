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Антифейк. В Дрогичине горели не милицейские машины
Источник материала: Партизан
Некоторые телеграм-каналы сообщили, что в Дрогичине подожгли автомобили милиционеров. Информация моментально разлетелась картинками по интернету и вызвала шквал комментариев. Однако на деле всё не так.
Ночью на 9 сентября у дома 45/1 на улице 9 мая сгорели три машины, а четвертая была сильно повреждена огнем.
Некоторые телеграм-каналы написали, что, мол горели автомобили сотрудников милиции. Но как выяснил
Остальные владельцы сгоревших автомобилей никакого отношения к милиции не имеют – водитель ПМК, продавец, работник ЖКХ. Предварительно, от машины последнего и начался огонь. Не исключается версия поджога, но выяснять это будут специалисты.
Проверку проводит Дрогичинский РОВД.
Страховки автокаско никто не имел. Для людей потеря автомобиля является серьезным финансовым ударом.
По предположению местных жителей ветер в тот день помог распространиться огню с одной машины в сторону двух, при этом меньше дал пострадать соседней.
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Некоторые телеграм-каналы сообщили, что в Дрогичине подожгли автомобили милиционеров. Информация моментально разлетелась картинками по интернету и вызвала шквал...
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