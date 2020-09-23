ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тяжелая атлетика. Председатель федерации — о неучастии Арямнова в чемпионате страны: будет наказан

23.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель федерации тяжелой атлетики Михаил Рабиковский в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" прокомментировал итоги чемпионата страны в "Стайках", где, вопреки ожиданиям, не выступил чемпион ОИ-2008 Андрей Арямнов.





- Форма Арямнова? Не присутствовал на тренировочном процессе. Он находится в "Стайках", но не принял участия в соревнованиях. Я спрашивал, планирует ли он выступать. Он сказал, что планирует. Но не выступил.

- Наказан как-то будет?

- Естественно. Тренеры будут делать выводы, федерация.

- До пандемии Арямнова называли едва ли не главным претендентом на единственную путевку на Олимпиаду...

- Почему вы так конкретно говорите, что Арямнов? В мужской сборной на первом месте шел Тихонцов как чемпион мира и Европы. Андрей был второй. Но у нас есть еще Асаенок, который очень достойно выступил на этом чемпионате. Есть и Зезюлин. У нас нельзя однозначно говорить, что есть Арямнов — и все.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель федерации тяжелой атлетики Михаил Рабиковский в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" прокомментировал итоги чемпионата страны в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спецверсию хетчбэка Mini Cooper S посвятили исторической победе в ралли Монте-Карло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика