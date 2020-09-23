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Тяжелая атлетика. Председатель федерации — о неучастии Арямнова в чемпионате страны: будет наказан
Источник материала: Партизан
Председатель федерации тяжелой атлетики Михаил Рабиковский в программе "Спорт-кадр"
- Форма Арямнова? Не присутствовал на тренировочном процессе. Он находится в "Стайках", но не принял участия в соревнованиях. Я спрашивал, планирует ли он выступать. Он сказал, что планирует. Но не выступил.
- Наказан как-то будет?
- Естественно. Тренеры будут делать выводы, федерация.
- До пандемии Арямнова называли едва ли не главным претендентом на единственную путевку на Олимпиаду...
- Почему вы так конкретно говорите, что Арямнов? В мужской сборной на первом месте шел Тихонцов как чемпион мира и Европы. Андрей был второй. Но у нас есть еще Асаенок, который очень достойно выступил на этом чемпионате. Есть и Зезюлин. У нас нельзя однозначно говорить, что есть Арямнов — и все.
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Председатель федерации тяжелой атлетики Михаил Рабиковский в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" прокомментировал итоги чемпионата страны в...
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