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БПС-Сбербанк перестанет быть банком?

23.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кажется, в 2020-ом году уже сложно чем-нибудь удивить. Но, все-таки, удивляют. Так Сбербанк через несколько дней перестанет быть банком. Скорее всего, похожая участь ждет и дочки этого кредитно-финансового учреждения в других странах.





Сбербанк России получит новый логотип — «Сбер». Слово «банк» с него таинственным образом испарилось. Официальная презентация объявлена на 24 сентября.
 
Ожидается, что кроме логотипа слово «банк» исчезнет также из названия и других предприятий банковской группы. К примеру, дочерняя лизинговая компания будет называться «СберЛизинг».

Идея провести ребрендинг Сбербанка витает в воздухе достаточно давно. Еще в 2018 году Герман Греф заявлял, что возглавляемая им организация «значительно больше, чем банк».

— Мы уже большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов — как физических, так и юридических лиц, — отмечал глава Сбербанка еще два года назад.

 Активная работа над новым логотипом началась в 2019 году. Кстати, разработчики рассматривали даже идею отказаться от ставшего привычным круга в пользу квадрата, но это идея не была реализована.

Эксперты отмечают, что ребрендинг обойдется Сберу минимум в 300 тыс долларов (около 20 млн российских рублей). Теперешний логотип Сбербанка появился не так давно, в 2009 году. Тогда ребрендинг обошелся в 20 млрд российских рублей.
 

Если следовать логике ребрендинга, то переименован должен быть и белорусский банк. Вместо БПС-Сбербанка он может стать просто БПС-Сбером :)
 
 
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Кажется, в 2020-ом году уже сложно чем-нибудь удивить. Но, все-таки, удивляют. Так Сбербанк через несколько дней перестанет быть банком. Скорее всего, похожая участь...
 
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