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Легкоатлетку Светлану Куделич за гражданскую позицию уволили с работы

23.09.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Многократную чемпионку Беларуси, бегунью Светлану Куделич, которая подписала известное письмо спортсменов и отказавшаяся отозвать свою подпись, уволили с работы.

Легкоатлетку Светлану Куделич за гражданскую позицию уволили с работы

Как сообщила спортменка, «мое уважение и любовь не взаимны! Меня легко можно выбросить из сборной и уволить с работы!»

Она отметила, что власти «можно всё — и ничего нельзя нам!»

«Можно не помнить мои медали, пьедесталы, рекорды, кровь и слезы!.. Можно выполнять все то, что приказывают: «И только попробуй ослушайся, а если попробуешь высказать свое мнение, быстро распрощаются! Вот такие законы в моей любимой Беларуси».

Светлана Куделич — белорусская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 3000 метров с препятствиями. Серебряный призёр чемпионата Европы в помещении 2015 года на дистанции 3000 метров. Многократная чемпионка Беларуси. Участница летних Олимпийских игр 2012 и 2016 года.

 

 
 
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Многократную чемпионку Беларуси, бегунью Светлану Куделич, которая подписала известное письмо спортсменов и отказавшаяся отозвать свою подпись, уволили с работы.
 
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