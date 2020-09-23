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Легкоатлетку Светлану Куделич за гражданскую позицию уволили с работы
Источник материала: Навiны
Многократную чемпионку Беларуси, бегунью Светлану Куделич, которая подписала известное письмо спортсменов и отказавшаяся отозвать свою подпись, уволили с работы.
Как
Она отметила, что власти «можно всё — и ничего нельзя нам!»
«Можно не помнить мои медали, пьедесталы, рекорды, кровь и слезы!.. Можно выполнять все то, что приказывают: «И только попробуй ослушайся, а если попробуешь высказать свое мнение, быстро распрощаются! Вот такие законы в моей любимой Беларуси».
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Многократную чемпионку Беларуси, бегунью Светлану Куделич, которая подписала известное письмо спортсменов и отказавшаяся отозвать свою подпись, уволили с работы.
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