Легкоатлетку Светлану Куделич за гражданскую позицию уволили с работы

Многократную чемпионку Беларуси, бегунью Светлану Куделич, которая подписала известное письмо спортсменов и отказавшаяся отозвать свою подпись, уволили с работы.





Как сообщила спортменка, «мое уважение и любовь не взаимны! Меня легко можно выбросить из сборной и уволить с работы!»

Она отметила, что власти «можно всё — и ничего нельзя нам!»

«Можно не помнить мои медали, пьедесталы, рекорды, кровь и слезы!.. Можно выполнять все то, что приказывают: «И только попробуй ослушайся, а если попробуешь высказать свое мнение, быстро распрощаются! Вот такие законы в моей любимой Беларуси».