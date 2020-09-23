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СМИ: на скандальный женский форум в поддержку Лукашенко потратили десятки тысяч долларов
Источник материала: Навiны
По данным tut.by, на женский форум, который прошел на минувшей неделе на «Минск-Арене» и отметился рядом скандалов (заявления о закрытии границы, выступление матушки Гавриилы, исполнение чужих песен…), было потрачено не менее 146,5 тысячи рублей.
К такому выводу портал пришел после анализа информации о госзакупке на это мероприятие.
О гонорарах артистам, которые выступили на мероприятии сведения отсутствуют.
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По данным tut.by, на женский форум, который прошел на минувшей неделе на «Минск-Арене» и отметился рядом скандалов (заявления о закрытии границы, выступление матушки...
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