СМИ: на скандальный женский форум в поддержку Лукашенко потратили десятки тысяч долларов

По данным tut.by, на женский форум, который прошел на минувшей неделе на «Минск-Арене» и отметился рядом скандалов (заявления о закрытии границы, выступление матушки Гавриилы, исполнение чужих песен…), было потрачено не менее 146,5 тысячи рублей.



Фото president.gov.by

К такому выводу портал пришел после анализа информации о госзакупке на это мероприятие.

О гонорарах артистам, которые выступили на мероприятии сведения отсутствуют.