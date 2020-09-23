ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: на скандальный женский форум в поддержку Лукашенко потратили десятки тысяч долларов

23.09.2020 09:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По данным tut.by, на женский форум, который прошел на минувшей неделе на «Минск-Арене» и отметился рядом скандалов (заявления о закрытии границы, выступление матушки Гавриилы, исполнение чужих песен…), было потрачено не менее 146,5 тысячи рублей.

СМИ: на скандальный женский форум в поддержку Лукашенко потратили десятки тысяч долларов
Фото president.gov.by

К такому выводу портал пришел после анализа информации о госзакупке на это мероприятие.

О гонорарах артистам, которые выступили на мероприятии сведения отсутствуют.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным tut.by, на женский форум, который прошел на минувшей неделе на «Минск-Арене» и отметился рядом скандалов (заявления о закрытии границы, выступление матушки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для нужд фермеров в Пинском районе зарезервировали более 700 гектаров земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика