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«Яндекс» обзаведется собственным банком
Источник материала: Onliner
Компания «Яндекс»
«Окончательные условия сделки будут определены после завершения комплексной правовой проверки (в случае, если ее результаты удовлетворят „Яндекс“) и согласования обязывающих документов, в том числе согласования условий закрытия сделки. Говорить о каких-либо обязывающих условиях предложения пока преждевременно», — отметили в «Яндекс».
Сделку, которую планируется реализовать на основании законодательства Кипра, должны утвердить акционеры интернет-гиганта.
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