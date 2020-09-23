«Яндекс» обзаведется собственным банком

Источник материала: Onliner

Компания «Яндекс» подтвердила слухи о переговорах с TCS Group Holding PLC о покупке российского банка «Тинькофф». Сообщается, что стороны пришли к принципиальному соглашению о сделке. Сумма сделки, если ее заключат, составит $5,48 миллиарда.

«Окончательные условия сделки будут определены после завершения комплексной правовой проверки (в случае, если ее результаты удовлетворят „Яндекс“) и согласования обязывающих документов, в том числе согласования условий закрытия сделки. Говорить о каких-либо обязывающих условиях предложения пока преждевременно», — отметили в «Яндекс».

Сделку, которую планируется реализовать на основании законодательства Кипра, должны утвердить акционеры интернет-гиганта.