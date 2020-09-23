ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Яндекс» обзаведется собственным банком

23.09.2020 09:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания «Яндекс» подтвердила слухи о переговорах с TCS Group Holding PLC о покупке российского банка «Тинькофф». Сообщается, что стороны пришли к принципиальному соглашению о сделке. Сумма сделки, если ее заключат, составит $5,48 миллиарда.

«Окончательные условия сделки будут определены после завершения комплексной правовой проверки (в случае, если ее результаты удовлетворят „Яндекс“) и согласования обязывающих документов, в том числе согласования условий закрытия сделки. Говорить о каких-либо обязывающих условиях предложения пока преждевременно», — отметили в «Яндекс».

Сделку, которую планируется реализовать на основании законодательства Кипра, должны утвердить акционеры интернет-гиганта.

Счетчик банкнот Mertech (Mercury) C-2000 (черный)
счетчик банкнот, 1000 шт./мин, детекция: по размеру/УФ-детекция/ИК-детекция/по оптической плотности/сдвоенности
388 р.
4 предложения
Счетчики банкнот в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «Яндекс» подтвердила слухи о переговорах с TCS Group Holding PLC о покупке российского банка «Тинькофф». Сообщается, что стороны пришли к принципиальному...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маск пообещал через три года выпустить бюджетный беспилотник Tesla
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика