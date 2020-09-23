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Пресс-секретарь Лукашенко пока не называет дату его инаугурации, но обещает сделать это «ближе ко времени»
Источник материала: Onliner
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт пока не называет дату его инаугурации, но обещает сделать это «ближе ко времени» церемонии,
«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — сказала Эйсмонт «РИА Новости» на просьбу озвучить дату инаугурации и прокомментировать предположения в интернете, что церемония может пройти 29 сентября.
Журналисты Onliner звонили в пресс-службу президента, чтобы узнать подробную информацию, но пока там никто не ответил. Как только мы получим комментарий, сразу опубликуем его здесь.
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Пресс-секретарь Лукашенко пока не называет дату его инаугурации, но обещает сделать это «ближе ко времени»
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт пока не называет дату его инаугурации, но обещает сделать это «ближе ко времени» церемонии, передает «РИА...
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