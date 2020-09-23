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Подражая Миддлтон? Осенний образ Меган Маркл произвел фурор в сети

23.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл не сдает свои позиции: новый образ герцогини, вдохновленный ее соперницей Кейт Миддлтон, стал самой обсуждаемой темой среди фанатов.

© AFP 2020 / PAUL FAITH
Кейт Миддлтон подала тайный знак Меган Маркл

Мятежные герцоги вышли на связь во время особенного события – "Сто самых влиятельных людей планеты" по версии издания Time. Правда, только виртуально. Супруги записали онлайн-обращение на заднем дворе своего нового дома в Санта-Барбаре и поздравили всех участников, вошедших в список счастливчиков.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый, осенний образ Меган Маркл: для важного появления герцогиня выбрала "по-королевски" сдержанный аутфит.

Поклонники сошлись во мнении, что такой наряд очень в духе Кейт Миддлтон, особенно во время публичных появлений. Только в варианте экс-актрисы к образу добавился некий американский шарм: шелковая блуза с глубоким декольте в оттенке шоколада от Victoria Bechkam, а также узкие черные брюки-скинни.

Также раскрыт секрет "прощального платья" Маркл, в котором герцогиня блистала в последнем британском туре.

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В сети обсуждают элегантное появление мятежной герцогини в компании мужа на заднем дворе нового особняка в Санта-Барбаре.
 
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