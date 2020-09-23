Осенние рекорды: температурные максимумы обновились в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. Температурные рекорды обновились в минувший вторник сразу в нескольких населенных пунктах Беларуси, об этом свидетельствуют актуальные данные карты максимальной температуры воздуха и архивные данные на погодном ресурсе Meteoinfo.by .

Бабье лето пришло в Беларусь на текущей неделе, благодаря чему установилась теплая, сухая и очень комфортная погода. Неудивительно, что 22 сентября местами столбик термометра поднимался выше +26°C, а в стране были побиты многолетние температурные рекорды.

Самая теплая погода была в минувший вторник на Гомельщине. Так, в Житковичах воздух прогрелся до +26,7°C, что на 0,4°C больше рекорда этого дня 1983 года. В Лельчицах вчера было +26,6°C, там обновился температурный максимум в +26,2°C, установленный в 1983 году. Рекорд 37-летней давности пал и в Мозыре, где столбик термометра поднялся до +26,5°C - это больше прошлого экстремума на 0,6°C.

Кроме того, обновились рекорды на юге Беларуси. В Пинске воздух прогрелся до +25,3°C, что на 0,5°C больше, чем было в рекордном 1981 году. На метеостанции "Полесская" зафиксировали температуру +25°C, что на 0,2°C больше прошлого максимума, установленного в 1982 году.

Также новый экстремум в +24,3°C зафиксирован в Ганцевичах Брестской области (рекорд 1983 года был +24,2°C). Обновился температурный максимум в Нарочи: там в минувший вторник столбик термометра поднялся до +23,8°C, что на 0,5°C больше рекордного значения 1982 года.

Теплая погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, поэтому не исключено, что будут установлены новые температурные рекорды.