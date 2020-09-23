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Макрон предупредил о возможном «разломе на континенте» из-за Беларуси

23.09.2020 10:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что ситуация в Беларуси может привести к новому разлому на континенте.

«Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение, — отметил французский лидер. Макрон подчеркнул, что он поддерживает белорусов.

Он заявил о необходимости национального политического диалога, и о том, что любое внешнее вмешательство недопустимо.

По мнению Макрона, решать белорусский кризис нужно при посредничестве ОБСЕ.

По его словам, он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выражали эту точку зрения в ходе контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.

 
 
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Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что ситуация в Беларуси может привести к...
 
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