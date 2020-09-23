Светлана Куделич: «Меня легко можно выбросить из сборной, не помнить мои медали и рекорды!»

Источник материала: Tut.by

Многократная чемпионка Беларуси, серебряная призерка чемпионата Европы бегунья Светлана Куделич написала эмоциональный пост в Instagram, где вспомнила свой тяжелый марафонский забег на прошлогоднем чемпионате мира в Катаре, а затем рассказала о том, что ее исключили из сборной.

Чемпионат мира, Доха. Вылезли напоминания. Прошел год! От воспоминаний меня бросает в дрожь. Но помню всё, как будто это было вчера… Так больно, тяжело, невыносимо жарко мне еще не было никогда в моей долгой, нелегкой карьере!

У меня был выбор — сойти или продолжить мучения при 40 градусах и 80% влажности!

Я продолжала бежать, потому что это чемпионат мира, я представляю свою страну — Республику Беларусь — и не имею права ее недостойно представить! Об этом многие из руководителей напоминали нам, хотя мы сами все знаем.

Жертвуя собой и своим здоровьем, я преодолела эти долгие, страшные, невыносимо тяжелые 42 км! Мое обезвоженное, уставшее тело плюхнулось на раскаленный асфальт!

Я была счастлива, что сделала, я выстояла, я добежала! Поверьте, это было сложно.

Не каждая сильная и титулованная спортсменка была на финише в тот день, многие лежали вдоль трассы, многих уносили на носилках! Это ужасное зрелище…

Так вот, прошел год и я понимаю одну простую вещь — мое уважение и любовь не взаимны! Меня легко можно выбросить из сборной и уволить с работы! Можно не помнить мои медали, пьедесталы, рекорды, кровь и слезы! Можно всё им, и ничего нельзя нам!

А нет, можно — выполнять все то, что приказывают. И только попробуй ослушайся, попробуешь высказать свое мнение — быстро распрощаются! Вот такие законы в моей любимой Беларуси, — написала спортсменка.