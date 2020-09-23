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Светлана Куделич: «Меня легко можно выбросить из сборной, не помнить мои медали и рекорды!»
Источник материала: Tut.by
Многократная чемпионка Беларуси, серебряная призерка чемпионата Европы бегунья Светлана Куделич написала эмоциональный пост в Instagram, где вспомнила свой тяжелый марафонский забег на прошлогоднем чемпионате мира в Катаре, а затем
Чемпионат мира, Доха. Вылезли напоминания. Прошел год! От воспоминаний меня бросает в дрожь. Но помню всё, как будто это было вчера… Так больно, тяжело, невыносимо жарко мне еще не было никогда в моей долгой, нелегкой карьере!
У меня был выбор — сойти или продолжить мучения при 40 градусах и 80% влажности!
Жертвуя собой и своим здоровьем, я преодолела эти долгие, страшные, невыносимо тяжелые 42 км! Мое обезвоженное, уставшее тело плюхнулось на раскаленный асфальт!
Я была счастлива, что сделала, я выстояла, я добежала! Поверьте, это было сложно.
Так вот, прошел год и я понимаю одну простую вещь — мое уважение и любовь не взаимны! Меня легко можно выбросить из сборной и уволить с работы! Можно не помнить мои медали, пьедесталы, рекорды, кровь и слезы! Можно всё им, и ничего нельзя нам!
А нет, можно — выполнять все то, что приказывают. И только попробуй ослушайся, попробуешь высказать свое мнение — быстро распрощаются! Вот такие законы в моей любимой Беларуси, — написала спортсменка.
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Серебряную медалистку чемпионата Европы выгнали из сборной.
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