Какие симптомы могут указывать на камни в почках

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Мочекаменная болезнь (МКБ) — одно из самых распространенных урологических заболеваний. Камни (конкременты) в почках могут грозить почечной коликой, инфекциями мочевых путей и даже гибелью почки. Как заметить (и всегда ли это можно сделать), что в почках появились камни? Врач-уролог Руслан Дорошевич отвечает на популярные вопросы.

Руслан Дорошевичврач- уролог , андролог первой категории медицинского центра «Форестмед» врач-, андролог первой категории медицинского центра «Форестмед»

Можно ли не заметить появление камней в почках?

Камни в почках могут появляться, а затем расти длительное время бессимптомно. Пациент о них может узнать во время планового профилактического осмотра (например, во время УЗИ почек) или при проявлении каких-либо осложнений — почечной колики, обструктивного пиелонефрита и пр.

Мелкими считаются камни до 5 мм (их в урологии называют микролитами), они могут выходить сами, а могут и нет, могут вырастать до нескольких сантиметров и при этом не беспокоить человека. Даже камни более 1 см в диаметре могут самостоятельно выходить из мочевых путей, но когда конкременты начинают движение, пациент, как правило, это чувствует. Надо понимать, что нет четкой зависимости, что чем больше камень, тем хуже последствия. Здесь играют роль многие факторы: состояние обеих почек, количество камней и их локализация, возраст пациента, состояние других органов и многое другое.

Почему они появляются?

Причин для камнеобразования очень много. Одна из главных — недостаточное потребление питьевой воды. При недостаточном потреблении жидкости моча более концентрированная, соответственно, легче протекают процессы кристаллизации в мочевых путях, в результате чего и формируются камни в почках.

Другие возможные причины мочекаменной болезни — генетические факторы, нарушение обмена веществ, заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни мочевыделительной системы, недостаток витаминов, малоподвижный образ жизни и пр.

​Какие симптомы могут указывать на мочекаменную болезнь?

Боль в пояснице. Она может быть ноющая или острая (при почечной колике), как правило, фронтальная (с одной стороны) и сильно не зависящая от движения. Она будет отличаться от неврологической боли, при которой поясница может болеть с двух сторон, а болевой синдром усиливаться в зависимости от положения тела.



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Как таковых болевых рецепторов в почке нет: причина болей — избыточное давление на капсулу почки, в которой содержатся специальные рецепторы (барорецепторы), улавливающие это давление в результате увеличения почки в размере (ее «распирания»). Если камень мешает оттоку мочи из почки, то происходит расширение ее полостной системы (чашечек и лоханки), почка увеличивается в размерах, происходит давление на барорецепторы капсулы почки, сигнал от которых трансформируется в боль. Чем быстрее увеличивается в размерах почка, тем сильнее боли. При почечной колике боль настолько сильная, что пациент не может найти себе места и такого положения тела, чтобы ее не чувствовать. Также при почечной колике характерны тошнота и рвота.

Боль в низу живота. По мере того, как камень выходит из почки и смещается вниз по мочевыделительным путям, локализация боли меняется. Так, при локализации камня в нижней трети мочеточника появляются симптомы очень похожие на те, которые возможны при цистите: боли в низу живота, частые позывы к мочеиспусканию, кровь в моче. Кроме этого, эпицентр боли смещается в паховую область: боль может отдавать в бедро, колено, промежность, половые органы: у мужчин — в пенис, яичко, у женщин — в половые губы, клитор.

Болевые ощущения при мочеиспускании. Боль в пенисе у мужчин возможна, если камень застревает в уретре (мочеиспускательном канале): в этом случае также наблюдается затрудненное мочеиспускание, ослабление струи мочи. У женщин такого симптома не бывает, так как у них уретра в несколько раз шире и короче по длине, поэтому даже большие камни из мочевого пузыря женщин выходят проще.

Частые мочеиспускания. Считается, что это более 6−8 раз за день. При мочекаменной болезни этот симптом чаще всего характерен при камнях, расположенных в нижней трети мочеточника, мочевого пузыря, уретры или при нарушении концентрационной функции почек, которая может наступить в результате развития почечной недостаточности из-за отсутствия адекватного лечения камней в почках. Однако причины частого мочеиспускания могут быть связаны и с другими диагнозами — сахарным диабетом, доброкачественной гиперплазией предстательной железы, гиперактивным мочевым пузырем и др.

Ночные мочеиспускания. Ночью их не должно быть вообще. Исключение — случаи, когда перед сном человек принимает мочегонные препараты, много пьет жидкости, ест арбузы.

Кровь в моче. Если камень царапает слизистые мочевых путей, то появляется кровь в моче (гематурия). Если кровь видна глазом (моча становится более мутная, «грязная», цвета «мясных помоев»), то говорят о макрогематурии. Если же кровь глазом не видна, а повышение эритроцитов показывает общий анализ мочи или анализ мочи по Нечипоренко, то это — микрогематурия.

В каком возрасте могут появиться камни?

Чаще всего мочекаменная болезнь встречается у людей в возрасте от 20 до 50 лет, но может развиваться и у подростков, детей — все индивидуально.

Как подтвердить диагноз?

Как правило, первоначально камни в почках находят при ультразвуковом обследовании. Однако данный метод в силу своих возможностей не всегда помогает обнаружить конкременты и визуализировать камни, так как есть рентген-негативные конкременты. Золотым стандартом диагностики является компьютерная томография.