Tesla предложит бюджетный электромобиль

Источник материала: АФН

Глава Tesla Илон Маск объявил, что собирается выпустить бюджетный вариант беспилотного автомобиля. Об этом сообщает The New York Post.

По его оценке, машина будет стоить $25 тыс. Стоимость самого дешевого автомобиля Tesla, седана Model 3, начинается от $37 990. Самый дорогой, Model X, обойдется в $79 990 и более.

Бюджетная версия появится через три года, пообещал Маск, передает РБК.

«Мы уверены, что сможем создать действительно привлекательный автомобиль стоимостью $25 тыс.», — сказал он, добавив, что у Tesla были лучшие технологии, но теперь компания достигает экономии благодаря масштабам своей работы.

Как пояснил Маск, добиться снижения стоимости электромобиля можно будет за счет оснащения транспортного средства новым аккумулятором, который будет значительно мощнее современных аналогов и при этом вдвое дешевле.

Глава Tesla презентовал новый аккумулятор, получивший название 4680. Такое название аккумуляторная батарея получила из-за своих размеров: первые две цифры относятся к ширине устройства, а две последние — к высоте. Она будет иметь цилиндрическую форму. На продемонстрированных Маском слайдах уточняется, что емкость новых аккумуляторов будет примерно в пять раз выше, а мощность в шесть раз больше, чем у тех, которые компания в настоящее время использует в своих электромобилях.

В начале июля глава Tesla заявлял, что в скором времени будет разработан автомобиль с технологией полной автоматизации. Это будут электрокары пятого уровня автономного вождения — непосредственное вмешательство человека не требуется. Tesla и сейчас производит машины с функцией автопилота.

Позднее Маск сообщил, что планирует открыть страховую компанию для владельцев Tesla. Страховка будет рассчитываться на основе данных с бортовых компьютеров автомобилей о стиле вождения. Чем оно агрессивнее, тем больше придется платить.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.