Лукашенко готовится к тайной инаугурации?

telegraf.by Возле Дворца Независимости в Минске утром 23 сентября проходит подготовка к какому-то неизвестному мероприятию. Различные телеграм-каналы сообщают, что там много людей в белых рубашках. Много спецтехники и сотрудников силовых ведомств, передает





В СМИ считают, что это может быть связано с инаугурацией Лукашенко, передает «Белсат».













«Сообщают про непривычную активность вокруг дворца независимости и площади флага. Эскорт с мотоциклистами, рота почетного караула и вот это все», — передает телеграм-канал Антона Мотолько.













По его информации, много силовиков находятся и на паркинге ТЦ «Замок». Их обычно много, когда во дворце мероприятия.





Во дворах домов на Победителей, Гвардейской тоже тихари и милиция. Сообщается также о приезде большого числа людей в костюмах.













Между тем пресс-секретарь Александра Лукашенко не стала называть РИА Новости дату инаугурации, но пообещала сделать это «ближе ко времени» церемонии.





В Центральной избирательной комиссии Беларуси ранее отказались сообщать точную дату инаугурацию.





«Не Центризбирком определяет дату инаугурации, ее определяет организатор мероприятия. В ЦИК узнают об этом после того, как будет официально назван день ее проведения. Единственное, что можно сказать – инаугурация должна пройти не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть до 9 октября», – заявили в ЦИК.



