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Лукашенко готовится к тайной инаугурации?

23.09.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возле Дворца Независимости в Минске заметили необычную активность.

Лукашенко готовится к тайной инаугурации?
Возле Дворца Независимости в Минске утром 23 сентября проходит подготовка к какому-то неизвестному мероприятию. Различные телеграм-каналы сообщают, что там много людей в белых рубашках. Много спецтехники и сотрудников силовых ведомств, передает telegraf.by

В СМИ считают, что это может быть связано с инаугурацией Лукашенко, передает «Белсат».



«Сообщают про непривычную активность вокруг дворца независимости и площади флага. Эскорт с мотоциклистами, рота почетного караула и вот это все», — передает телеграм-канал Антона Мотолько.



По его информации, много силовиков находятся и на паркинге ТЦ «Замок». Их обычно много, когда во дворце мероприятия.

Во дворах домов на Победителей, Гвардейской тоже тихари и милиция. Сообщается также о приезде большого числа людей в костюмах.



Между тем пресс-секретарь Александра Лукашенко не стала называть РИА Новости дату инаугурации, но пообещала сделать это «ближе ко времени» церемонии.

В Центральной избирательной комиссии Беларуси ранее отказались сообщать точную дату инаугурацию.

«Не Центризбирком определяет дату инаугурации, ее определяет организатор мероприятия. В ЦИК узнают об этом после того, как будет официально назван день ее проведения. Единственное, что можно сказать – инаугурация должна пройти не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть до 9 октября», – заявили в ЦИК.

Согласно законодательству Беларуси Лукашенко должен провести инаугурацию не позднее двух месяцев после проведенных выборов, то есть до 9 октября.

«Мы получили сообщения о предполагаемых датах: 23 сентября в 12:00 или 27-28 сентября. Наиболее вероятно, что инаугурация состоится в воскресенье. На это намекает тот факт, что на официальном сайте Президент-Отеля на эти числа закрыто бронирование номеров. А в российских источниках рассказали, что в эти дни в Минск приглашены видные российские чиновники», - пишет Телеграм-канал Nexta.

Еще одни телеграм-канал "БелоРусский диалог" называет дату 29 сентября: "Возможной датой инаугурации Лукашенко источники называют 29 сентября. В качестве почетных гостей приглашены Рапота, Матвиенко", - пишет канал.

Также отмечено, что в Минске 28 и 29 сентября будет проходить VII форум регионов России и Беларуси. Авторы поста уверены, что президент может совместить эти два события. 

При этом многие полагают, что проходить инаугурация будет тайно, поскольку акции протестов продолжаются и церемония может «подлить масла в огонь». 

Но данная процедура должна обязательно состоятся, ведь по истечении сроков Лукашенко еше до истечения его полномичий 5 ноября станет временно исполняющим обязанности.
 
Теги: Минск
 
 
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Возле Дворца Независимости в Минске заметили необычную активность.
 
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