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Пастухов: Конституционная реформа как приманка для народа

23.09.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как всегда, с интересом прочитал рассуждения известного экономиста и политика Льва Морголина о белорусском народе, Путине и Лукашенко.

Пастухов: Конституционная реформа как приманка для народа
фото: "Белорусский партизан", Минск, 16 августа
 Он сравнивается события в Беларуси со спектаклем, в котором три главных игрока: белорусский народ, Лукашенко и Путин. У каждого из них свои задачи-интересы.

По мнению Морголина, Путин не может допустить, чтобы Лукашенко снесла волна народного гнева. Для этого предлагается план конституционной реформы. Он может переключить внимание широких слоев общества на ожидаемые поправки в Конституцию и смириться с новой ситуацией. 
В качестве уступки обществу может стать неучастие Лукашенко в новых выборах. На время подготовки долгосрочной реформы власть в стране может быть передана главе правительства.

Я разделяю предположения Морголина. Так называемая конституционная реформа может стать приманкой для народа, не решая главных вопросов. В частности, об укреплении демократических основ власти, об укреплении законности, о независимости судов, о реформе правоохранительных органов.

В то же время план с проведением конституционной реформы имеет ряд подводных камней. 
Вот некоторые из них: 
1) какие поправки взять за основу; 
2) как их принять (по новой редакции Конституции – только через референдум); 
3) что делать с Лукашенко, может ли он участвовать в следующих выборах; 
4) как заменить состав избирательных комиссий; 
5) как можно обмануть народ и утвердить новую власть?

Моя позиция как легитимного судьи Конституционного суда такова: путь к восстановлению законности в Беларуси один – восстановить действие Конституции 1994 года. Если народ в противостоянии с действующей группой власти победит, то на форуме представителей народа следует заявить о возврате Конституции 1994 г. и назначить выборы в настоящий парламент – Верховный Совет Республики Беларусь. 
После избрания депутаты Верхового Совета решат, нужен ли стране президент, если да, то какой и как его избирать.
 
Теги: Минск
 
 
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Как всегда, с интересом прочитал рассуждения известного экономиста и политика Льва Морголина о белорусском народе, Путине и Лукашенко.
 
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