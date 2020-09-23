Пастухов: Конституционная реформа как приманка для народа

Он сравнивается события в Беларуси со спектаклем, в котором три главных игрока: белорусский народ, Лукашенко и Путин. У каждого из них свои задачи-интересы.





По мнению Морголина, Путин не может допустить, чтобы Лукашенко снесла волна народного гнева. Для этого предлагается план конституционной реформы. Он может переключить внимание широких слоев общества на ожидаемые поправки в Конституцию и смириться с новой ситуацией.

В качестве уступки обществу может стать неучастие Лукашенко в новых выборах. На время подготовки долгосрочной реформы власть в стране может быть передана главе правительства.





Я разделяю предположения Морголина. Так называемая конституционная реформа может стать приманкой для народа, не решая главных вопросов. В частности, об укреплении демократических основ власти, об укреплении законности, о независимости судов, о реформе правоохранительных органов.





В то же время план с проведением конституционной реформы имеет ряд подводных камней.

Вот некоторые из них:

1) какие поправки взять за основу;

2) как их принять (по новой редакции Конституции – только через референдум);

3) что делать с Лукашенко, может ли он участвовать в следующих выборах;

4) как заменить состав избирательных комиссий;

5) как можно обмануть народ и утвердить новую власть?





Моя позиция как легитимного судьи Конституционного суда такова: путь к восстановлению законности в Беларуси один – восстановить действие Конституции 1994 года. Если народ в противостоянии с действующей группой власти победит, то на форуме представителей народа следует заявить о возврате Конституции 1994 г. и назначить выборы в настоящий парламент – Верховный Совет Республики Беларусь.

После избрания депутаты Верхового Совета решат, нужен ли стране президент, если да, то какой и как его избирать.



