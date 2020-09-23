Макрон в ООН: «Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение»

По мнению Макрона, «нормандский формат» позволил добиться прогресса в украинском кризисе. «Но ситуация в Беларуси несет в себе риск нового разлома на нашем континенте», — считает руководитель Франции.





Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение, его устремления нужно уважать и мы на его стороне, цитирует gazetaby.com цитирует





Единственный путь европейские лидеры видят в организации национального политического диалога в Беларуси. Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Европейского совета Шарль Мишель обсуждали ситуацию в нашей стране с руководителем России Владимиром Путиным.





Важное послание, озвученное президентом Франции, который также является одним из лидеров современной Европы, звучит так: «Нет вмешательству, нет молчанию!» Очевидно, что ЕС не намерен посылать войска в Беларусь или осуществлять интервенцию иного рода, но и закрывать глаза на происходящее в нашей стране не будет.



