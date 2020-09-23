В Минске студентка публично отказалась от президентской стипендии





Патриция Свитина в студии Еврорадио





Патриция Свитина, студентка студентка третьего курса кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств, публично отказалась от президентской стипендии. В своей короткой речи она упомянула, что неоднократно представляла Беларусь за рубежом на различных конкурсах, фестивалях.





"И сейчас из-за сложившейся ситуации в нашей стране, из-за этой власти, которая уничтожает свой народ, калечит и избивает, к сожалению, я не могу принять эту награду", — заявила девушка.



