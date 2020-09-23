К главному редактору «Нашей Нівы» пришли с обыском

В настоящее время в квартире главного редактора «Нашей нивы» Егора Мартиновича проходит обыск.





С утра в квартире главного редактора интернет-издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича и его жены — журналистки портала tut.by Адарьи Гуштын проходит обыск. Об этом Гуштын сообщила в «Фейсбуке».

«У нас обыск. По статье, где диджей говорит, что его бил Барсуков. Обыск проводит УСБ (управление собственной безопасности — БелаПАН.) МВД», — написала она в 09:50.

17 августа «Наша Ніва» опубликовала интервью с одним из диджеев, включившим 6 августа во время официального мероприятия в Киевском сквере песню Виктора Цоя «Перемен». Диджей Влад Соколовский рассказал журналистам, что в изоляторе на Окрестина его избивал заместитель министра МВД Александр Барсуков. В статье отмечалось, на третий день отбывания суток в карцер, где сидел Соколовский пришел некий начальник и ударил его два раза.

«После выхода Влад Соколовский узнал в этом начальнике Александра Барсукова, заместителя Караева. Барсуков приезжал под Окрестина в ночь на 14 августа, уверял людей, что в камерах никого не бьют и не пытают», — писала «Наша Нівы».

Дозвониться до Мартиновича и Гуштын пока не удается.