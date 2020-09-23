В Беларуси проходят сразу трое военных учений

В Беларуси в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил проводят сразу трое учений.



Фото Минобороны Беларуси

Как сообщает пресс-служба Минобороны, 22-25 сентября проводятся командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения под руководством заместителя министра обороны по вооружению — начальника вооружения Вооруженных сил генерал-майора Сергея Симоненко.

Основными целями этих учений, по сообщению оборонного ведомства, являются «совершенствование навыков должностных лиц всех уровней управлению подчиненными силами и средствами технического обеспечения; повышение практических навыков личного состава кадра при выполнении задач по предназначению; восстановление практических навыков личного состава, призываемого из запаса».

В ходе учений впервые практически отрабатываются «вопросы оперативного реагирования на изменения оперативно-технической обстановки в части, касающейся быстрого формирования ремонтно-эвакуационных групп, их выдвижения в назначенные районы, быстрого устранения неисправностей образцов вооружения, военной и специальной техники и возвращения в строй уже исправных образцов».

«Проведение этих мероприятий будет направлено на качественную подготовку войск к выполнению ими задач по предназначению», — отмечает Минобороны.

22-24 сентября проводятся командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения под руководством заместителя министра обороны по тылу — начальника тыла ВС генерал-майора Андрея Бурдыко.

Целями учений являются: «обучение органов военного управления, воинских частей и организаций тылового обеспечения решению задач тылового обеспечения войск в ходе ведения военных действий; совершенствование навыков должностных лиц всех уровней управлению подчиненными силами и средствами тылового обеспечения; повышение практических навыков личного состава кадра, призванного из запаса».

Участники учений впервые отрабатывают навыки: развертывание трубопроводным батальоном полевого магистрального трубопровода с практической подачей топлива из базы горючего на склад горючего авиабазы, ликвидация повреждений на трассе трубопровода и тушение пожаров, ликвидация последствий схода железнодорожного подвижного состава и утечки нефтепродуктов из железнодорожной цистерны с тушением пожара, восстановление нарушенного движения по станции с применением восстановительного поезда БЖД; осуществление паромной переправы с использованием имущества НЖМ-56, разминирование взлетно-посадочной полосы с применением специального транспортного средства ТМ-59 МГ.

Проведение данных мероприятий направлено на качественную подготовку тыла Вооруженных сил к выполнению задач по предназначению, отмечает Минобороны.

22-24 сентября под руководством начальника управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил полковника Игоря Данильчика проводятся учения с воинскими частями радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил.

Участники отрабатывают «вопросы планирования боевого применения и боевой работы при выполнении задач по предназначению», сообщает Минобороны.

«При этом основные усилия планируется сосредоточить на поиске, определении местоположения и радиоподавлении источников радиоизлучения, а также комплексном техническом контроле на объектах Вооруженных сил, — говорится в сообщении. — Командиры всех категорий смогут проявить свои профессиональные навыки по управлению воинскими частями и подразделениями в сложной радиоэлектронной обстановке, а личный состав — повысить уровень освоения новой и модернизированной техники радиоэлектронной борьбы и применения ее на практике».

Кроме того, на практике будут отработаны вопросы боевого применения новых образцов специальной техники радиоэлектронной борьбы, поступивших на вооружение воинских частей в текущем году.