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Президент Литвы на Генассамблее ООН жестко прошелся по Лукашенко

23.09.2020 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал общественность Организации Объединенных Наций осудить насилие режима Александра Лукашенко против участников мирного протеста, потребовать прекратить эти действия, а также отпустить задержанных и мирно передать власть.

Президент Литвы на Генассамблее ООН жестко прошелся по Лукашенко

В своей речи на Генассамблее ООН в среду, проходившей в режиме онлайн, пишет DELFI, президент назвал белорусскую власть незаконной и подчеркнул, что она сознательно использует жестокую силу против мирных протестующих, задержанных «хладнокровно избивают и пытают спецподразделения полиции».

«Мы обязаны осудить это нарушение принципа законности и правового государства. Не замечая и не реагируя, мы лишь поощряем атмосферу безнаказанности и навредим принципу верховенства права во всем мире», — сказал глава литовского государства, обращаясь к коллегам.

«ООН и ее ведомствам должны внимательно следить за положением в Беларуси и последовательно требовать, чтобы белорусские власти воздержались от использования силы, соблюдали международные правовые принципы, уважали права человека и в конце концов приступили к мирной передаче власти», — добавил Науседа.

По его словам, международная общественность обязана «направить четкий сигнал нынешней власти Беларуси».

«Все незаконно задержанные лица и политические заключенные должны быть отпущены. Мы также должны требовать привлечь к ответственности лиц, ответственных за пытки и использование силы. Необходимо, чтобы Совет по правам человека постоянно следил и оценивал положение с правами человека в Беларуси. Все преставления против человечности и массовые нарушения права человека должны быть незамедлительно расследованы», — заявил он.

Он также выразил опасения по поводу Белорусской АЭС в Островце, напомнив, что Литва оценивает это как угрозу безопасности и как «геополитический проект, целью которого является сохранить сферу влияния России».

 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал общественность Организации Объединенных Наций осудить насилие режима Александра Лукашенко против участников мирного...
 
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