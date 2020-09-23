ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Просочилась дата анонса iPhone 12

23.09.2020 10:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Обычно Apple анонсирует новые iPhone в сентябре, но только не в этом году. На этот раз сентябрьская презентация ограничилась новыми часами и iPad. Как стало известно AppleInsider, презентацию iPhone 12 следует ждать во вторник, 13 октября. Предзаказы новинки стартуют почти сразу — 16 октября.

По слухам, Apple готовится представить сразу четыре модели iPhone 12. Так, базовая будет называться iPhone 12 mini и получит 5,4-дюймовый дисплей, а старшие модели будут оснащаться экранами с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма.

Основными «фишками» смартфонов станут LiDAR и поддержка сетей 5G. Ожидается, что iPhone 12 будут базироваться на чипе A14, который дебютировал в обновленном на прошлой неделе iPad Air.

Смартфон Apple iPhone 11 64GB (черный)
38 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
1930 р.
45 предложений
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обычно Apple анонсирует новые iPhone в сентябре, но только не в этом году. На этот раз сентябрьская презентация ограничилась новыми часами и iPad. Как стало известно...
 
Новости дня
Новости разные
 
К главному редактору «Нашей Нівы» пришли с обыском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика