Просочилась дата анонса iPhone 12

Источник материала: Onliner

Обычно Apple анонсирует новые iPhone в сентябре, но только не в этом году. На этот раз сентябрьская презентация ограничилась новыми часами и iPad. Как стало известно AppleInsider, презентацию iPhone 12 следует ждать во вторник, 13 октября. Предзаказы новинки стартуют почти сразу — 16 октября.

По слухам, Apple готовится представить сразу четыре модели iPhone 12. Так, базовая будет называться iPhone 12 mini и получит 5,4-дюймовый дисплей, а старшие модели будут оснащаться экранами с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма.

Основными «фишками» смартфонов станут LiDAR и поддержка сетей 5G. Ожидается, что iPhone 12 будут базироваться на чипе A14, который дебютировал в обновленном на прошлой неделе iPad Air .