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Просочилась дата анонса iPhone 12
Источник материала: Onliner
Обычно Apple анонсирует новые iPhone в сентябре, но только не в этом году. На этот раз сентябрьская презентация ограничилась новыми часами и iPad. Как
По слухам, Apple готовится представить сразу четыре модели iPhone 12. Так, базовая будет называться iPhone 12 mini и получит 5,4-дюймовый дисплей, а старшие модели будут оснащаться экранами с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма.
Основными «фишками» смартфонов станут LiDAR и поддержка сетей 5G. Ожидается, что iPhone 12 будут базироваться на чипе A14, который дебютировал в обновленном на прошлой неделе
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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Обычно Apple анонсирует новые iPhone в сентябре, но только не в этом году. На этот раз сентябрьская презентация ограничилась новыми часами и iPad. Как стало известно...
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