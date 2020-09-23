«Пойдешь завтра на биржу труда, ты не знаешь, с кем связался!» Минчанин получил 12 суток и штраф за оскорбление сотрудника ГАИ

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили, что за оскорбление инспектора ГАИ к ответственности привлечен 27-летний минчанин. Сотрудник столичной Госавтоинспекции позвонил владельцу автомобиля, чтобы напомнить о необходимости выполнения последним предписания об устранении пленочного покрытия со стекол автомобиля. Конструктивного диалога не получилось: с первых секунд общения в адрес инспектора посыпались оскорбления и нецензурщина. Запись телефонного разговора, а также собранные материалы были направлены в Московское РУВД Минска для проведения проверки.

Запись этого разговора была опубликована МВД. На ней слышно, как человек, представившись сотрудником Госавтоинспекции, сообщает собеседнику о том, что тому необходимо выполнить предписание — устранить пленочное покрытие — и предоставить автомобили (по всей видимости, для проверки).

Поначалу собеседник предлагает ГАИ приехать к нему, заявляя при этом, что будет за пределами Минска. Затем разговор приобретает все более эмоциональный оттенок. В конце концов собеседник выражает уверенность в том, что уже завтра позвонивший ему сотрудник пойдет на биржу труда и, вообще, он не знает, с кем связался.

Onliner Оскорбил сотрудника ГАИ

— В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, — сообщили в МВД.

Решением суда мужчина подвергнут административному взысканию в виде 12 суток административного ареста, а также оштрафован на 40 базовых величин. Кроме того, ответчик должен возместить сотруднику милиции 500 белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда и оплатить госпошлину за подачу искового заявления.

В МВД сообщили, что ранее водитель неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения.

— Денежные средства инспектор намерен передать для нужд одного из столичных детских домов, — добавили в Министерстве внутренних дел.

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