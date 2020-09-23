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Белорусам предлагают обсудить мониторинги по вопросам окружающей среды
23.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен - Sputnik. Белорусам предлагают обсудить порядок проведения мониторингов по вопросам окружающей среды, проект соответствующего постановления подготовлен Совмином, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Проект постановления правительства Беларуси, направленный на актуализацию и согласование правовых норм постановления "Об утверждении положений о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха, локального мониторинга окружающей среды и использования данных этих мониторингов" вынесен на общественное обсуждение. Организатором обсуждения выступает министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оно будет длиться с 23 сентября по 3 октября.
Каждый желающий может ставить свои замечания и предложения в
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Поучаствовать в обсуждении порядка проведения мониторингов может любой желающий в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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